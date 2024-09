De Oligarch Ilan Shor-hoed in de Moldavische regio Gagausien is een Russische marionettenstaat errichtet. Er komt echter een Moldau-referendum over het EU-besluit. In de Kleinstadt Congaz is deutlich, met een Shors-hybride Kriegsführung-functie.

En de informatietafels van de Gesamtschule in Congaz sinds Two Worlds zijn bevestigd. Op een foto met de vlag van de Europese Unie. Darunter hang Karten en Texte, die de Schülern der Kleinstadt in de Moldauische regio Gagausien Fakten zur EU vermitteln.

Direct daarna lacht hij om een ​​jonge man in een eigen Sovjet-uniform. Foto: N. Cebanov, de Namenspatron der Schule. Cebanov was een staatsburger van de coalitie tussen de Sovjet-Unie en de VS in Afghanistan in de jaren tachtig. De Erinnerung en de Sowjetzeit-wereld in Gagausien hebben een zeer grote levensinhoud. Dus auch in dieser Schule, die an der Leninstraße. In recentere Ortschaften gibt es Statuen des Gründers der UdSSR. In een spätsommerlichen Congaz steht aine, silbern glanzend, voor ainem Haus, das als Aufnahmeeinrichtung voor Oekraïense Flüchtlinge serveert.

De Pinnwand am Eingang der Gesamtschule „N. Cebanov“: Aan de linkerkant hangt informatie over de EU, aan de rechterkant hangt de foto van de Namespatrons van de school, een Sovjetveteraan. (Foto: privé)

In de Cebanov-Schule tritt Anna aus dem Lehrerzimmer in den Flur. Gegenstand des Unterrichts sei die EU nicht, erzählt Anna, Geografielehrerin für Schüler der ersten bis vierten Klasse. Nu kinderen actief zijn, is de kans groter dat ze betrokken worden bij de Europese integratie.

Korte wegen Haftstrafe nach Massenbetrug

Kurz richt de scherpe klanken van de Schulglocke op de Silent, aber in de Räumen kommen keine Schüler. Als het Nachmittag is, vindt u deze Zeit nur vereinzelt Unterricht statt. Een paar kinderspelen op het Schulhof Fußball met hun sportieve activiteiten. Anna is een mooie vrouw, dus ze is blij met het weer. Als je Ilan Shor spreekt, geniet dan van de Augen-plötzlich. Het congres is niet langer geschikt voor de kindersterfte, als het Vergnügungspark Gagausialand in de rand van de stad wordt gebouwd, zegt dat. Er worden geen kritische opmerkingen gemaakt over het uiterlijk van de lippen.

Dit is Ilan Shor ein von Russland die Krimineller financiert, der macht in Gagausien een sich geissen hat. Er zijn 130.000 Turkse stamleden die in verschillende gemeenschappen in het zuiden van Moldavië leven en leven in de Russische cultuur. Het is niet mogelijk om het regime van de UdSSR te volgen. Deze mensen spreken Russisch en Gagausisch, maar ze spreken ook Rumänisch en de lokale taal in Moldau. Shor weiss dat is nuttig voor zichzelf. Het is belangrijk dat de huidige Oligarch van Moldau vliegt, nadat de nationale regering in Chişinău sinds de Massenbetrugs in de jaren 2012 en 2014 vijftien jaar zal duren. Von Moskau ziet daar ook met signaalpartijen „Sieg“ aber noch ooit die Strippen sterven.

Moldau is een tweerichtingswereld van het leven. De grotere kwaliteit van de gesproken taal van de Moldau beschikt over het EU-Beitritt in Aussicht. De Russische bereidingen zijn minderheiten machen etwa 20 Prozent der Bevölkerung aus. Ze wonen in Gagausien auch im Osten Moldaus, in de regio Transnistrië, die grenst aan Oekraïne. Tijdens de laatste jaren van de plaatselijke oorlog, toen gouverneur Evghenia Guțul een marionettenstaat was in Gagausien, woonden ze tijdens hun verdere jaren bij de politie bij twee van de KGB-agenten Victor Gusan en Ilja Kasmaly. Sinds 1500 zijn er Russische soldaten gestationeerd. Het Armee is een absolute bron van de Sovjet-Unie.

Rusland koopt Wähler und Demonstranten mit Millionen

Op 20 oktober zal de Showdown plaatsvinden en zal Moldau openstaan ​​voor verdere discussie: parallel aan het presidentiële proces zal een referendum over de toekomst, gebaseerd op het EU-besluitvormingsproces, worden afgerond. De pro-Europese president Maia Sandu geniet van een Wiederwahl. Premier Dorin Recean heeft het over gesprekken met andere Duitse media in Chișinău, waarbij altijd duidelijk is dat Moldau „sicher“ is.

In Moldau zal het immers het langst rustiger zijn.

Hier vlogen heel weinig bommen, slechts een paar huizen werden gevlogen en er waren geen ongelukken in de lucht. Aber sogar Regierungsvertreter verspreidt zich over de hybride Kriegsführung Russlands. Nadat de Moldauische ministers van Binnenlandse Zaken Rusland in de aanval hebben gezet, is er chaos in de strijd. Uitzicht op de enorme Summen, die naar Moskou vlogen, zijn van grote hulp voor de Regierung des ärmsten Landes in Europa. Deze methoden worden niet gebruikt om de bevolking en demonstranten te beschermen, maar ook om desinformatiecampagnes over de EU-Beitritt.

In Gagausien werd de Europese Unie, dankzij de Förderung of Projects, zichtbaarder. Nur wenige Meter von der Cebanov-Schule in Congaz entfernt stht the „ethno-toerisme Komplex Gagauz Sofrasi“, de EU met 25.000 Euro gefördert hat. Er is een hotel, een restaurant en een museum. Niets hier herinnert zich de Sovjet-Unie. Stattdessen setzt die Besitzerin, een Witwe met twee kinderen, auf gagausische Folklore. Het Speiseraum samen met de aangrenzende terrasrand met hun versierde kussen en afbeeldingen vol ornamenten en bloemen. Omdat de binnenkomst van de meest populaire folklore-figuren groter was, was de Gartenzwerge groter.

Toeristisch complex bewirtet Gäste in Ostdeutschland

Gedurende een leven lang thuis tronen Galerie een Dach aus Stroh. Darauf trocknet die Sonne gerade de letzten Regentropfen eines Schauers, een leider Geruch liegt in der Luft. Het kan zijn dat ze bij hun eigen, frisse broers zijn, wat betekent dat de obers een zakengroep hebben. Ze vieren een traditioneel aanbiddingsritueel, in traditionele tradities, met nieuwe stenen en meubels. In de zomer werken hier meer dan 20, vornehmlich weibliche, Angestellte.

De Besitzerin van het „etno-toerisme Komplex Gagauz Sofrasi“ in zijn volktümlichen Tracht. (Foto: privé)

Eén van de Holztisches zou acht gasten uit Oost-Duitsland met een gausisches Lammgericht bedienen. Je verblijft hier in het hotel en blijft daar. Ik wil graag voorzichtig zijn met de katten die in Essen zijn. Ik kan mij voorstellen in het Klappen van de Geschirrs en de Stimmengewirr in de omgeving.

Wer durch das Tor des „Gagauz Sofrasi“ uit de warme Willkommensatmosphäre hiauastritt, zou op de Straße zijn met stille empfangen. Een persoon leeft met zijn eigen gemoedsrust. In tegenstelling tot de prachtige geschmückten toeristencomplexen staan ​​hier kleine, meest robuuste huizen met prachtige huizen en tuintorens. Hier begint de andere Lebenswelt.

Rentnerin lebt von 200 Euro in de maand

Dit is de wereld van Sofia, die zich achter de tuin aan de Leninstraße bevindt. Op mijn binnenplaats kun je een handvol Hühner eten. Als de holzstall uit de oven komt, kunt u een grotere hoeveelheid water in de koelkast doen. Mitten im Hof ​​ligt in het Loch met metalen flappen, waaronder Sofia en Abwasser. Een kanalisatie is niet in Congaz nicht. Als je een geweldige ervaring hebt met Sofia in een gezellig huis, dan is dat ook het geval met de andere woonruimtes.

Na 40 jaar werken ontvangt Sofia deze maand ruim 200 euro rente. Oligarch Shor koopt Wähler voor zichzelf in Gagausien met 15 tot 100 euro per kopje. Wie de gouverneur Guțul kent, die de regio controleert, kan er niet omheen, zegt Sofia. Schließlich sei Guțul was eerst meer als een jaar in Amt.

Sofia zegt ihre Grube im Innenhof, in dat geval das Abwasser hineinkippt. (Foto: privé)

In haar Plastic-Crogs pelt Sofia een paar stukjes papier weg van de Grube, waarin ze met Wasser kippenvelt. U kunt met uw vinger zien in de oriëntatie van uw leefomgeving met uw banden en uw genot van uw rechten. Het huis is mijn thuis, beide ontstaan ​​in de Oekraïne. Ze woonden in Moldau en brachten er jaren door. Ook in Kiev en de Donbass is Sofia nooit verwant geweest. Ze hebben inmiddels het contact verlaten. Over de omgeving van de Russische Angriffskriegs in de Oekraïne bestaat er ook gemeenschap in het gezin.

Sofia is overzeugt, omdat de Oekraïense regering voor de oorlog verantwoordelijk is en haar eigen Bevölkerung slecht wordt behandeld. Weil Sofia de Russische Falschbehauptungen über de Invasion glaubt, herrscht noch immer Funkstille zwitsen ihr en hun familie in de Oekraïne. In Donbass gevallen Russische bommen, Häuser stürzen ein, Todesschreie durchschneiden sterven Luft. In Congaz hoort Sofia het leven van de Hühner.