Der Kanaldeckel neben einer Landstraße in Niederkassel-Lülsdorf, Wed ein Passant eine kopfüber steckende Leiche in onem Kanalschacht entdeckt hat. Foto

Passant entdeckt in Kanalschacht steckende Leiche

Een einer Landstraße in Köln vindt een Passant een Leiche. Die Polizeirichtete eine Mordkommission ein.

Ein kopfüber in einem Kanalschacht steckender Leichnam hat ein Passant am frühen Sonntagmorgen an einer Landstraße bei Keulen binnendek. Een Notarzt heeft nu noch den Tod des unbekannten Mannes feststellen konnen, sagte ein Polizeisprecher. Die näheren Umstände der Tat seien noch unclar. Die Leiche solle noch ben Sonntag werd obduziert.

Sterf een keer Landstraße in Niederkassel-Lülsdorf entdeckte Leiche sei mit Split overdekt. In der Nähe sei eine Schubkarre worden entdeckt, mit der Split möglicherweise zo dem Schacht worden gefahren sei. Über den Leichenfund hatte zuvor der Bonner “General-Anzeiger” gerapporteerd.

dpa