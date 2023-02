Polizisten belegeren in Dunkeln in Ort en in een park in Pankow. The Missing Vierjährige Mädchen aus Berlin is tot. Als u zich aanmeldt voor de verspreiding van passanten in het Bürgerpark Pankow wordt gefundeerd, weet een politieprecher. Foto

Die Polizei is zo met een grootschalig bot nach dem kleinen Mädchen – non gibt es traurige Gewissheit: Die vierjarige is tot. Die Mordkommission ermittelt.

Ein seit Dienstagnachmittag vermisstes fünfjähriges Mädchen aus Berlijn is naar. Als u zich aanmeldt voor de verspreiding van passanten in het Bürgerpark Pankow wordt gefundeerd, weet een politieprecher. Retungskräfte hätten noch versucht, als soort van reanimatie. Dit is alles in Krankenhaus vertorben.

“Als we Verletzungen auf, wo man annehmen muss, dass sich um ein Tötungsdelikt trades, wo das im Raum steht”, zei de Polizeisprecher. “Man hoed in diesem Zusammenhang auch schon einen Tatverdächtigen festgenommen.” Het is een koopwaar in een periode van 19 jaar. Zur Statesangehörigkeit of the Tatverdächtigen of thes Mädchensmachte is keine Angaben. Die Mordkommission ermittele.

Zuvor hatte der RBB über die Suche nach dem Mädchen gerapporteerd. Damnach was dood politie ben Dienstag mit one Großaufgebot in Pankow unterwegs. Knapp 100 Einsatzkräfte en een Hubschrauber zoals de RBB zeitweise nach dem Mädchen.

dpa