Tegelijkertijd werd Über Kriminalität in Deutschland besproken. Politiker voor schärfere kontrollen en gesetze, innerlijke Sicherheit wordt zum Wahlkampfthema. Deskundigen zijn echter verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens en het waarschuwen voor alarm.

Waffenverbotszonen, Waffenrechtsverschärfungen, Grenzkont rollen: In de Vergangenen Wochen weckt de Politik den Eindruck, dass de Kriminalität in Deutschland een nieuwe dimensie erreicht hat. Auch Wählerbefragungen zu den Landtagswahlen in Saksen en Thüringen Dat is gezegd, het thema Kriminalität en Innerlijke Veiligheid voor de mens terwijl hij leeft, speelt een grote rol. Aber wie heeft Deutschland eigenlijk in Sachen Kriminalität gestoken?

Viele Fall wieder eingstellt

Om de entwicklung van het strafrecht in Duitsland te analyseren, zijn het beleid en de media opnieuw opgenomen en zijn de criminele statistieken (PKS) ingetrokken. Beide PKS handelen in hun eigen recht met betrekking tot hun statistieken: alle consequenties van de politie waren strafbaar volgens de wet, wat resulteerde in een grondwettelijke straf. Dit betekent dat er in de PKS ook een verhaal is over de verhalen en de verhalen, maar ze zijn nog niet betrokken bij de interpretatie van de verhalen.

Ondertussen kwamen de Gevallenen tot de conclusie dat ze nog niet volledig geïnformeerd waren, zei Frank Neubacher, directeur van het Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Keulen. „Dit zijn de gevolgen van de openbare aangelegenheden, dus het spel is minder moeilijk omdat de situatie niet helemaal duidelijk is.“ In de PKS sindsdien ook Fälle enthalten, die später aus schiedenen Gründen niet later gevolgd. Insgesamt waren nu meer als de helft van alle in de PKS erfassten Straftaten am End nog aufgeklärt.

Dat is ook zo, want de helft van de PKS-erfenissen is strafbaar.

Anders, beide van de huidige strafrechtelijke vervolgingsstatistieken. Hier werden deze straffen doorgegeven, wat resulteerde in een verdere verbetering of een verder misbruik – zodat de uitvoering en de vrijheid van meningsuiting werden uitgevoerd – zodat een gerechtelijk bevel werd uitgevoerd. Niet dat er allerlei problemen zijn, beide maken zich zorgen over de constructie van hun producten en dat er een geldbuidel is aan de overheidskant van hun zaken en dat ze ook niet in hun Anklage kam zijn opgenomen.

„Nu ze naar justitie neigen,“ zegt Neubacher. Ook de opkomende verfahren vallen in de Strafverfolgungsstatistik. „We zijn altijd blij met de resultaten: zowel de politie is zich nu bewust van de gevolgen en de gevolgen van de gevolgen zijn dat ze sindsdien worden aangepakt.“

Omdat de statistieken van het strafrecht eerst duidelijker worden dan de PKS, zal dit ook tot uiting komen in de uitkomst tot januari 2022. Hier wordt gezegd: Wat er in beide statistieken zal gebeuren gedurende het jaar 2021 en in de tussentijd zal de uitkomst van alle straffen worden erkend, wat zal leiden tot de ontwikkeling van het jaar 2022.

Statistieken over strafrechtelijke vervolging Trend bevestigt nog steeds niet

In de PKS waren we op de hoogte van de gevolgen voor het jaar 2022 op basis van de omvang van de pandemie vóór de pandemie, en in de strafrechtelijke vervolgingsstatistieken zullen we later zien. Als u een man met speciale zorg bent, zult u ook worden beïnvloed door de strafrechtelijke vervolgingsstatistieken. In de PKS zullen we in 2022 zijn totdat we onze Duitse bestemming bereiken en we zullen dat blijven doen sinds 2010.

Tot het jaar 2023 zal de uitkomst van de PKS nog steeds hetzelfde zijn, hoewel zowel de strafrechtelijke sancties als de strafrechtelijke sancties verzekerd zijn, zijn de data van de statistieken van de strafrechtelijke vervolging niet geldig.

Inhoud van de aankondiging voor PKS mitent scheidend

De straf voor straf in de PKS komt niet automatisch met een straf voor strafrechtelijke vervolging in Duitsland. Het grootste deel van de PKS-erfenis is strafbaar met de Anzeigen von Privat Personen zurück – nu komt een Bruchteil door de politie Kontrol-oder Beobachtungstätigkeit zurück. Dat is het geval, dat de Anzeigeverhalten bijna los staat van dit, en dat de gevolgen van de PKS zijn beëindigd.

Het is belangrijk om te weten dat er wijzigingen in de politievoorschriften en registratie-informatie zijn ontvangen. Belastingplichtigen zijn hier niet aansprakelijk. Het is dus theoretisch mogelijk dat de prestatie sterk genoeg zal zijn om ervoor te zorgen dat straffen in de PKS met een hoog niveau van ondersteuning in de Bevölkerung ausgelöst wurde kunnen worden bestraft, omdat de Zahl der Fälle is wirklich gestiegen.

„Weet te weinig over „Aankondigingsrecords“

„De waarheid is, de Anzeigeverhalten is een hele entscheidende Determinante en därüber Uitwissen van onze eigen natuur was heel weinig, met name was de Entwicklung van de Anzeigeverhaltens betrokken“, zegt Neubacher. Als u informatie over de criminologie, de analyse van het gedrag van de algemene bevolking zal worden meegenomen, voor alles in de analyse van de informatie verstrekt door de informatie die u verstrekt.

Dit is de reden waarom het oordeel gebaseerd is op de gevolgen van de dood van het jaar. Dit komt doordat de straf verschuldigd is na de dood van de overledene sinds het begin van het jaar 2000. Dat is mogelijk omdat de resultaten er zijn, omdat de Anzeigebereitschaft is gestegen.

Dunkelfeld-studie komt volgend jaar

Omdat de Entwicklung der PKS overbezorgd was, was een soort Dunkelfeld-ondersteunende hilarisch. Bovendien is de PKS ook verantwoordelijk voor de strafrechtelijke vervolgingsstatistieken die in Nederland bestaan, waaronder het deel van het strafrechtsysteem, de bescherming van politie en justitie en het strafrechtelijk systeem wordt afgebouwd. Niet alle overeenkomsten werden echter ook gemeld. Als de Dunkelfelduntersuchungen werden onderzocht, waren de gecombineerde resultaten van de Kriminalität zu erassen.

In andere landen zullen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië blijven genieten van hun lange ervaring. In Duitsland was 2020 in het kader van de bescherming „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“ (SKiD) aanvankelijk een zaak van publieke zorg, die regelmatig werd uitgevoerd in het werk van de Zwitserse Bund en Ländern durchgeführt. Aangezien de ervaring van de impact van het jaar 2024 nog niet is voltooid, zal het lang duren voordat het jaar 2024 is veranderd, aangezien de Kriminalität en de Anzeigebereitschaft in de Zeitraum in Deutschland zijn veranderd.

Wie Dunkelfeld in zijn of haar eigen ervaring groot acht, zal voorbereid zijn om door dit jaar 2020 getroffen te worden. Als de cybercriminaliteit nu door het toneelstuk 18 maanden geleden wordt beïnvloed, zal de seksuele criminaliteit doorgaan.

Ähnliche Entwicklung ook in andere Ländern

Met een blik op de Polizeiliche Kriminalstatistik zei dat in Österreich en der Schweiz een eerste ähnliche Entwicklung was die in Duitsland de afgelopen twee jaar met een blik op de Anstieg van de Penalties keek. Ook in Engeland en Wales helpen wij u graag met uw tuin en uw zakelijke behoeften – altijd in Duitsland. Alles gezegd, de Dunkelfeldbefragungen in Wales en Engeland in het Vergleich zu den Polizeilichen Kriminalstatistiken keinen Anstieg.

Dit betekent dat Neubacher niet langer in Duitsland aan de slag gaat, noch een enkele tatsächlichen Anstieg der Kriminalität zurückzuführen heeft gebruikt. „Het is belangrijk om een ​​positief resultaat te behalen in de Polizeilichen Kriminalstatistik im Bereich der Gewaltkriminalität“, staat er. Deze moeten in acht worden genomen en moeten samen met anderen Datenquellen abgeglichen zijn.

Het is echter geen reden voor alarmisme. „We hebben heel hoge cijfers gehaald, ook in de verhoudingen.“ De gevolgen van de PKS werden niet gebagatelliseerd of weggejaagd, aldus Neubacher. „Ik zeg nu: we willen niet alleen zijn vanwege de PKS. Dat is een kwestie van politieke autoriteit. We moeten meer aandacht besteden aan de politieke aspecten van de situatie, wat de kwaliteit van de gegevens zal verbeteren.“