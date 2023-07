Im Mai erschütterten zwei Mordanschläge Serbien. Seitdem gehen Menschen gegen die Verherrlichung von Gewalt auf die Straße. Ein Aufruf der Regierung zur Waffenabgabe hatte nun Erfolg.

Nach zwei Amokläufen im Mai dieses Jahres, bei denen 18 Menschen ums Leben kamen, sind Menschen in Serbien insgesamt wurden 108.833 illegal besessene Waffen abgegeben. Dies erklärte eine Polizeisprecherin in Belgrad nach Angaben der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug. Die Regierung hatte zur Herausgabe der Waffen aufgerufen.

Die Frist für die Straffreiheitssteuer lief am Vortag um Mitternacht ab, nachdem sie bereits einmal verlängert worden war. Nach Angaben der Polizei wurden rund 82.400 Handfeuerwaffen, rund 26.500 Minen und andere Sprengkörper sowie 4,2 Millionen Munitionsstücke übergeben.

Die Zwei Amokläufe hatte die serbische Gesellschaft zutiefst erschüttert. Seitdem demonstrieren wöchentlich Zehntausende Serben gegen die Gewaltverherrlichung durch regierungsnahe serbische Medien.

Auch für diesen Samstagabend war eine ähnliche Kundgebung angekündigt. Am 3. Mai besuchte ein 13-jähriger Schüler seine Schule im Zentrum von Belgrad erschoss neun Klassenkameraden und einen Wachmann. Einen Tag später tötete ein junger Mann in einem Dorf in der Nähe von Belgrad acht Menschen mit Schusswaffen. Die beiden Amokläufe standen in keinem Zusammenhang.

