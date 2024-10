Na de follow-up van een nieuw onlineplatform voor kinderpornografische afbeeldingen en video’s, heeft de minister van Binnenlandse Zaken van NRW Herbert Reul (CDU) meer informatie over de toekomst. “Auf absehbare Zeit waren we niet meer bezig met de zware datering, wat met één stuk gedaan zou kunnen worden”, aldus Reul der Deutschen Presse-Agentur. «Wir brauchen more Befugnisse statt ideologygeführter Datenschutzdebatten.»

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Donkernet :

Plattform mit Aufnahmen von sexueller Gewalt en Kindern abgeschaltet

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Donkernet :

Plattform mit Aufnahmen von sexueller Gewalt en Kindern abgeschaltet

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Nachrichtenpodcast :

Der Mann nach Kühnert



Fahnder in Nordrhein-Westfalen heeft een dienstag einen großen Erfolg gegen Kinderporno op internet vermeld. Je kunt ook de meerdere gebruikersinterfaces van een platform op de Spur gebruiken, via de Hunderttausende User in het Darknet-kinderpornografisch materiaal. Die pagina’s kunnen worden geannuleerd. Der Fall sei «schwindelerrengend groß» beton Reul.

‚Sneller vrij, wij zaten achter de achterbank‘

Met betrekking tot de soort informatie die door de Anti-Terror-Ermittlungen wordt verstrekt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de door de Telekommunikationsdaten verstrekte informatie correct is. “Het Darknet zou nooit een comfortzone voor misdaad worden. “Auch da dare sich kein Verbrecher sicher fuhlen”, zei hij. «Wir müssen en het IP-adres van die Leute liep. Dat is mijn prediking, en dat ik een minister ben. Als we sneller willen wissen, zullen we achter de schermen zijn.“

De gegevensverwerking, zowel in de vorm van communicatie als bij de communicatie van telecommunicatiegegevens, is door de jaren heen onderhevig aan heftige politieke gevolgen. «Wir müssen überlegen, was uns gewichtiger ist: der Schutz von Daten oder von Menschenleben. Ik ben voor Letzteres”, betoogde Reul.

De Gewerkschaft der Polizei (BBP) biedt ook meer technische ondersteuning voor het leger. Niet dat ik me bewust ben van het feit dat de Ermittler „met een unglaublichen Mixe an Bildern und Videos konfrontiert, die nur with Künstlicher Intelligenz bewältigt bewältigt is“, zei GdP-Vorstandsmitglied Ernst Herget. “Er zijn hier geen significante investeringen, die we in het NRW-Haushalt niet zullen zien.”

Datenträger vol 94 umzugskartons

In het kader van de experimenten werd het Darknet-platform in september tijdens de laatste periode in de Bondsrepubliek Duitsland gebruikt. In Noordrijn-Westfalen schlugen die Einsatzkräfte nach Informationen aus siecherheitskreisen in Minden en Neuss zu. Er is een inspectie uitgevoerd voor het onderhoud van 1.517 Assservate voor laptops en handhelds. Alle fysieke gegevens bevatten 94 Umzugskartons. De gecombineerde datering zou nooit meer kunnen gebeuren. Uit het onderzoek naar één enkele beschuldiging is 13,5 terabyte beschuldigd – met meer dan 3,4 miljoen foto’s, aldus Reul.

Ze hebben 45 en 56 jaar in Noordrijn-Westfalen gewoond, 43 jaar in Sleeswijk-Holstein, 61 jaar in Baden-Württemberg, 62 jaar in Nedersaksen, 69 jaar in Rijnland-Palts en uiteindelijk 45 jaar in Beieren. Sechs Verdächtige seien in Untersuchungshaft. Ermittelt werd in aanmerking genomen door de wegen van bandenmäßiger Verbreitung kinderporno-inhoud.

Roep een gebruiker op: Reue zei en sich Hilfe holen

De wollen non is misschien wel een van de identificatiegegevens van de pagina. Ermittlungsleiter Kai-Arne Gailer deed een beroep op consumenten van kinderpornografische inhoud, zoals „Hilfe zu holen und Reue zu zeigen“. Als de politie voor de deur staat, is dat zo. Wer Fotos en Videos vom sexuellen Missbrauch Lessjähriger konsumiere, schaffe de Markt dafür, dass Kinder immer wieder aktiv missbraucht würden. «Sie zerstören diese Kinderseelen», Gailer beton.

© dpa-infocom, dpa:241009-930-255438/1