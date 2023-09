Zunächst soll es sich um Selbstmord gehandelt haben, dann sprach der Angeklagte von einem Handgemenge, bei dem ein Schuss gefallen sei. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer echten Hinrichtung.

Im neu eröffneten Münchner Prozess gegen einen Mann wegen mutmaßlichen Mordes an seiner Frau hat der Angeklagte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe erneut zurückgewiesen. „Ich habe mein Frau nicht erschossen“, sagte der 64-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht München I und brach immer wieder in Tränen aus. „Ich trage immer noch unseren Ehering.“

Der Öffentlicher Ankläger wirft ihm vor, seine Frau, die sich von ihm getrennt hatte, durch einen Kopfschuss getötet zu haben. Der Tod der Frau im Jahr 2015 wurde lange Zeit als Selbstmord behandelt, doch nachdem Zweifel aufkamen, erhob die Staatsanwaltschaft Jahre später schließlich Mordanklage gegen den Ehemann.

Zunächst aus Mangel an Beweisen freigesprochen

Am Ende eines umständlichen Prozesses, der mehr als ein Jahr dauerte Landgericht München Ich habe den Mann dann im Februar 2022 mangels Beweisen freigesprochen.

Auch wenn die Kammer erhebliche Zweifel an der Darstellung des Angeklagten hatte, entschied das Gericht: „in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten“ und verurteilte den Mann nur wegen illegalen Waffenbesitzes. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob diesen Freispruch vom Vorwurf auf Mord allerdings weiter. Deshalb sitzt der Angeklagte nun wieder in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich um seine Ehefrau – Mutter von fünf Kindern – handelt Kinder – hat sich nach 17-jähriger Beziehung „aus Eifersucht“ umgebracht, weil sie sich kurz zuvor von ihm getrennt und Beziehungen mit anderen Männern eingegangen war. Die Anklage beschreibt ein reales Hinrichtungsszenario: Der Mann soll sie zum Knien gezwungen und ihr dann die Waffe an die Schläfe gehalten haben.

Der Angeklagte bestreitet das Tatszenario

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die Beziehung des Paares schwierig und der Angeklagte eifersüchtig und kontrollierend. „Der Angeklagte, der die Geschädigte ganz für sich haben wollte, isolierte sie zunehmend von Freunden und Familie und kontrollierte jede ihrer Bewegungen“, sagte der Staatsanwalt. „Mehrmals hatte die Geschädigte versucht, der belastenden und als bedrückend empfundenen Situation zu entkommen, indem sie sich von der Angeklagten trennte, war aber – weil sie gemeinsame Kinder hatten – immer wieder zu der Angeklagten zurückgekehrt. Die Kinder des Paares waren damals zwischen 4 und 14 Jahre alt ihre Mutter starb.

Der Angeklagte bestreitet das Tatszenario. Vor Gericht berichtete er von einvernehmlichen Sexspielen mit der Pistole und sagte schluchzend, dass er bei einem Handgemenge an diesem Abend im Jahr 2015 versucht habe, seiner wütenden und verzweifelten Frau die Waffe aus den Händen zu nehmen. Dann sei ein Schuss abgefeuert worden. „Dann sah ich plötzlich Blut.“ Der 64-Jährige sagte, seine Frau habe vor diesem Tag mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen.

Der erste Prozess dauerte mehr als ein Jahr, für den zweiten hat das Gericht nun 13 Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte demnach am 6. Dezember fallen.

dpa