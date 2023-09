In zweiter Instanz verurteilte das Landgericht München I den heute 35-jährigen Boateng wegen Übergriffen auf seine Ex-Freundin während eines Karibik-Urlaubs zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 10.000 Euro – insgesamt 1,2 Millionen Euro. Foto

Münchner Gerichte haben Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng bereits zweimal wegen gewalttätiger Angriffe auf seine Ex-Freundin verurteilt. Aber jetzt geht es weiter.

Das Verfahren gegen Ex-Fußballnationalspieler Jerome Boateng geht in die nächste Runde. Die Hauptverhandlung im Berufungsverfahren beginnt am Donnerstag (10 Uhr) vor dem Bayerischen Oberlandesgericht. Nach Angaben des Gerichts soll an diesem Tag entschieden werden, ob das Urteil des Landgerichts München I Bestand hat – oder ob das Verfahren neu eröffnet werden muss.

Das Landgericht München I hatte den heute 35-jährigen Boateng wegen Angriffen auf seine Ex-Frau verurteilt.Freundin Während eines Karibikurlaubs wurde er in zweiter Instanz zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro verurteilt – insgesamt 1,2 Millionen Euro.

„Für uns ist der Sachverhalt mehr als erwiesen“, sagte Richter Andreas Forstner in seinem Urteil. Boatengs Verteidiger hatten allerdings einen Freispruch für den Profifußballer gefordert. Sie gingen davon aus, dass seine Ex-Freundin die Vorwürfe „im Kampf um die Kinder“ erfunden und „instrumentalisiert“ habe.

Extrem langwieriger Rechtsstreit

Sollte das Urteil vom Oktober 2022 rechtskräftig werden, wäre dies der Fall Fußball-Weltmeister 2014 verurteilt. Gegen das Urteil legten Boateng, seine frühere Lebensgefährtin und die Staatsanwaltschaft Berufung ein.

Der Rechtsstreit ist äußerst langwierig. Das Bezirksgericht München hatte bereits 2021 ein höheres Bußgeld gegen Boateng verhängt, allerdings war die Zahl der Tagessätze nur halb so hoch – 60 Tagessätze à 30.000 Euro, insgesamt 1,8 Millionen Euro. Als vorbestraft gelten Verurteilte mit mehr als 90 Tagessätzen. Nun ist das dritte Gericht in dieser Angelegenheit an der Reihe.

Im Falle einer Aufhebung des Urteils würde der Fall an eine andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen – und zwar für die vierte Verfahrensrunde.

dpa