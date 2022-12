Kriminalität: Korruption im EU-Parlament? Kaili aller Macht beraubt

Der Sitz des Europäischen Parlaments in Brüssel. Foto

Geldwäsche, Bestechung, Einflussnahme aus dem Ausland – rund um das Europäische Parlament findet ein wahres Korruptionsverbrechen statt. Es geht um den griechischen Vizepräsidenten und WM-Gastgeber Katar.

Die wegen Korruptionsverdachts festgenommene griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, verliert mit sofortiger Wirkung alle ihr in dieser Funktion übertragenen Befugnisse, Pflichten und Aufgaben.

Das hat Parlamentspräsidentin Roberta Metsola beschlossen, wie eine ihrer Sprecherinnen mitteilte. Nur das Parlament selbst kann beschließen, Kaili vom Posten des Vizepräsidenten zu entfernen.

Verhaftungen

Das Europäische Parlament steht im Mittelpunkt umfassender Korruptionsermittlungen der belgischen Justiz. Kaili und vier weitere Verdächtige wurden festgenommen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Verdachts auf Bestechung und Korruption, Geldwäsche und Versuche, politische Entscheidungen des Emirats Katar, des Gastgebers der aktuellen WM, zu beeinflussen. Dem Parlament, das sich gern als Vorreiter im Kampf gegen die Korruption versteht, droht ein enormer Imageschaden.

Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft verdächtigen belgische Ermittler seit Monaten einen Golfstaat, Einfluss auf die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen der Europäischen Union nehmen zu wollen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und anderer Medien handelt es sich dabei um Katar. Die Rede ist von erheblichen Geldsummen und Sachspenden an Personen, die im Parlament mit mehr als 700 Abgeordneten eine politische oder strategische Position innehaben.

Am Freitag schlug die Staatsanwaltschaft dann zu: Zunächst gab es 16 Durchsuchungen und vier Festnahmen. Kaili, einer von 14 Vizepräsidenten des Parlaments, wurde an diesem Abend ebenfalls festgenommen. Die ehemalige TV-Moderatorin ist nun zum Gesicht des Skandals geworden. Der 44-Jährige wurde für die Pasok-Partei, die zusammen mit der SPD zur sozialdemokratischen Fraktion gehört, ins Parlament gewählt.

Hoher Bargeldbetrag beschlagnahmt

Unter den Festgenommenen ist nach dpa-Informationen auch ihr Partner, der als Politikberater im Parlament arbeitet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa auch ein ehemaliger Europaabgeordneter sowie dessen Frau und Tochter festgenommen. Mit Ausnahme von Kaili haben alle Verdächtigen die italienische Staatsangehörigkeit. Bei Durchsuchungen in Belgien wurden 600.000 Euro Bargeld und Handys beschlagnahmt.

Katar und Bestechung – war da etwas? Der Veranstalter der aktuellen Fußballweltmeisterschaft steht seit Jahren wegen der Menschenrechtslage und der Bedingungen für ausländische Arbeitskräfte in der Kritik. Zahlreiche Mitglieder des damaligen Fifa-Exekutivkomitees, das Katar die WM 2010 zugesprochen hatte, wurden inzwischen wegen Korruption verurteilt. Katar selbst hat jedoch Bestechungsvorwürfe stets zurückgewiesen.

Auch das Europaparlament kritisierte die WM-Vergabe an den Wüstenstaat erst vor zwei Wochen und verwies auf „glaubwürdige Bestechungs- und Korruptionsvorwürfe“. Vizeparlamentarier Kaili äußerte sich damals anders. Vor dem Parlament beschrieb sie Katar als Vorreiter in Sachen Arbeitsrechte. Die WM sei ein Beweis dafür, dass „Sportdiplomatie in einem Land, dessen Reformen die arabische Welt inspiriert haben, historische Veränderungen herbeiführen kann“.

Faction schließt Kaili vorerst aus

Nach ihrer Festnahme steht die Griechin massiv unter Druck, ihr Amt als Vizepräsidentin aufzugeben. „Natürlich kann sie das Parlament nicht mehr vertreten“, sagte der SPD-Abgeordnete Jens Geier der dpa. Auch die deutsche Bundestagsvizepräsidentin Nicola Beer äußerte die Hoffnung, dass Kaili ihren Posten räumt. Bestätigt sich der Verdacht, soll sie auch ihren Sitz im Parlament aufgeben.

Die Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament suspendierte Kailis Mitgliedschaft. Ihre griechische Partei Pasok schloss sie aus. Rücktritt hin oder her – der Schaden für das Europäische Parlament ist bereits da. Der CDU-Abgeordnete Dennis Radtke stellte fest, dass die Gier Einzelner dem Ansehen des Parlaments geschadet habe. Beer sagte der dpa, Kaili habe das Vertrauen in das Europaparlament erschüttert.

Rückreisebus aus Ungarn

Die Häme bei den von der Zeitung „Le Soir“ und dem Magazin „Knack“ aufgedeckten Ermittlungen ließ nicht lange auf sich warten. Ungarns Regierungssprecher Zoltan Kovacs schrieb auf Twitter, er freue sich auf die Tweets der Abgeordneten, die regelmäßig klar gegen Korruption Stellung beziehen. „Aber sie hatten nichts zu den großen Korruptionsermittlungen zu sagen, an denen Abgeordnete beteiligt sind (…). Null.“ Wegen Korruptionsvorwürfen fordert das Europäische Parlament immer wieder ein konsequentes Vorgehen gegen Ungarn.

Tatsächlich haben sich einige Abgeordnete zu Wort gemeldet. Die SPD-Politikerin Katarina Barley schrieb, sie habe „die Nachrichten über die Katar-Affäre und Eva Kaili“ wütend gemacht. Korruption ist ein schwerer Verstoß gegen die Demokratie. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola präzisierte die Position des Hauses: „Unser Parlament ist entschieden gegen Korruption.“ Gleichzeitig versprach sie den Ermittlern uneingeschränkte Unterstützung.

Ob sich die Vorwürfe erhärten, bleibt abzuwarten. An diesem Sonntag will die belgische Justiz entscheiden, ob die fünf im Gefängnis bleiben.

dpa