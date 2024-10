Als de Sprengung een feit is Geldautomaten In een bankfiliaal in Leinefelde-Worbis (Kreis Eichsfeld) kunt u uw eigen schade laten aanrichten. Als de Beute meer dan 100.000 euro krijgt, wie de Polizei mitteilte. De gebouwen binnen de gebouwen, de opslag van de kamers en de automaten waren nog geen 200.000 euro waard.

Een onbeantwoorde hoeveelheid geld heeft de Geldautomaten am Montag uitgegeven. Zeugen haatten de knal en stierven Polizei geufen. Deze zijn ook gemakkelijk te besturen met een hooggemotoriseerde SUV. De kans is groter dat ze op andere manieren succes zullen hebben met een politiehub die niet te vermijden is.

© dpa-infocom, dpa:241002-930-249929/1