Es wird angenommen, dass mehrere Mädchen und junge Frauen an der Ecstasy-Variante Blue Punisher gestorben sind. Mit Blick auf die Verbreitung der Droge kritisierte die Polizei Personalmangel und „ungeeignete Strukturen“.

Nach dem Drogentod mehrerer Teenager fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Drogenuntersuchung den zuständigen Zoll besser organisieren. „Die Drogenfahndung ist völlig falsch organisiert“, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Frank Buckenhofer den Zeitungen der Bayern-Mediengruppe.

„Es gibt zu wenig Personal, ungeeignete Strukturen und die falsche Ausrichtung.“ Die Personalsituation an den Grenzkontrollen stelle keine ernsthafte Gefahr für Drogenschmuggler dar, sagte Buckenhofer, der auch Vorsitzender der GdP Zoll ist. „Du bist in einer so schlechten Lage, dass es keine Rolle spielt, ob überhaupt jemand da ist.“

Vorfälle mit der chemischen Droge „Blue Punisher“ sorgen derzeit für Aufsehen. Es wird angenommen, dass kürzlich mehrere Mädchen und junge Frauen daran gestorben sind. Es ist eine Sonderform von Ekstase-Tablets. Herkunft und Wirkstoff können unabhängig voneinander variieren. Zuletzt fielen solche Pillen durch eine offenbar sehr hohe und gefährliche Konzentration auf.

