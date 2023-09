CNN

Die Ukraine hat einen Raketenangriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte gestartet und dabei einen Soldaten getötet, sagte der von Russland ernannte Gouverneur von Sewastopol auf der Krim am Freitag.

„Der Feind hat einen Raketenangriff auf das Hauptquartier der Flotte gestartet“, sagte der Gouverneur von Sewastopol, Michail Razvozhayev, im Telegram.

Im vergangenen Monat hat die Ukraine ihre Angriffe auf russische Militärstützpunkte und andere Einrichtungen, einschließlich Luftverteidigungsanlagen, auf der Krim verstärkt.

Sewastopol, Sitz des Hauptquartiers der russischen Schwarzmeerflotte, ist eine der größten Städte auf der Halbinsel Krim und wurde 2014 von den Moskauer Streitkräften illegal annektiert.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums (MOD) sei ein russischer Soldat durch den Raketenangriff getötet worden.

„Heute Nachmittag hat das Kiewer Regime einen Raketenangriff auf die Stadt Sewastopol gestartet“, schrieb das Verteidigungsministerium auf Telegram.

„Bei der Abwehr eines Raketenangriffs wurden fünf Raketen von Luftverteidigungssystemen abgeschossen. Durch den Angriff wurde das historische Hauptquartier der Schwarzmeerflotte beschädigt. Den verfügbaren Informationen zufolge wurde ein Soldat getötet“, erklärte das Verteidigungsministerium.

Die russischen Staatsmedien TASS berichteten, dass die Trümmer nach dem Raketenangriff „über Hunderte von Metern verstreut“ worden seien. TASS fügte hinzu, dass eine große Anzahl von Krankenwagen auf dem Weg zum Tatort sei.

Razvozhayev sagte auch, ein Granatsplitter sei in der Nähe des Lunatscharski-Theaters niedergegangen.

Der von Russland ernannte Gouverneur sagte, die Einsatzkräfte seien zum Ort des Angriffs gegangen und Informationen über etwaige Opfer würden derzeit geklärt.

In einem Update später am Freitag sagte Razvozhayev, dass nach dem Vorfall keine „Gefahr durch Raketen und Luftfahrt“ mehr bestehe.

Razvozhayev hatte zuvor davor gewarnt, dass ein weiterer Angriff möglich sei, und die Bewohner aufgefordert, das Stadtzentrum zu meiden.

Ukrainische Beamte haben den Vorfall noch nicht kommentiert.

In den letzten Wochen startete die Ukraine einen Raketenangriff auf eine Werft in Sewastopol. Beamte sagten, am Mittwoch sei auf der Krim ein russisches S-400-Raketensystem und zuletzt ein russischer Kommandoposten in der Nähe von Sewastopol zerstört worden.

Am Mittwoch sagte der Sprecher des Verteidigungsgeheimdienstes der Ukraine, Andrii Yusov, gegenüber dem ukrainischen Fernsehen, dass „die Krim immer noch als Logistikdrehscheibe genutzt wird, unter anderem für den Transfer feindlicher Kräfte und Mittel an andere Teile der Front“, und erklärte: „ Um diesen Logistikknotenpunkt zu zerstören, werden bestimmte Operationen eingesetzt und durchgeführt: auf See, an Land und in der Luft.“