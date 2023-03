Huisonderhoud kan zwaar zijn, met kleine projecten die het hele jaar door binnen en buiten opduiken. Maar met de juiste gereedschap, kunnen zelfs de zwaarste taken met minder moeite worden uitgevoerd. Op dit moment heeft Amazon Denali-tools en -accessoires met maar liefst 47% afgeprijsd, wat het een goed moment maakt om wat benodigdheden voor je te pakken gereedschapskist. We weten niet hoe lang deze aanbieding geldig is, dus we raden aan om uw aankoop zo snel mogelijk te doen.

Als je net begint met het samenstellen van je gereedschapscollectie en op zoek bent naar een set die enorm veelzijdig is, bekijk dan deze . Het bevat een accuboormachine, een reciprozaag, een cirkelzaag, een LED-werklamp, twee 2.0Ah lithiumbatterijen, een oplader, een draagtas en meer. Het is momenteel beschikbaar voor $ 160 – dat is een besparing van $ 65.

Als u echter alleen uw gereedschapskist wilt uitbreiden of een enkel item wilt vervangen, bekijk dan deze aanbiedingen voor 20V snoerloos gereedschap zoals deze dit of dit die nu allemaal met 25% zijn afgeprijsd.

En nu kunt u hier $ 23 op besparen dat omvat onder meer SAE en metrische doppen en ratelhandgrepen, moersleutels, een inbussleutelset, schroevendraaiers en tangen. Het is verkrijgbaar voor slechts $ 82 en het wordt allemaal geleverd in een stevige plastic koffer voor eenvoudig opbergen.

Er zijn tal van andere aanbiedingen voor gereedschap en accessoires beschikbaar voor spotprijzen, dus zorg ervoor dat u de bij Amazon om precies te vinden wat je nodig hebt voor je volgende doe-het-zelf-project.