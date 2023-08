Es handelte sich eigentlich nur um eine Lagerstätte in der Nähe der 850 I Street in Reedley, Kalifornien. Die zuständige Behörde hatte festgestellt, dass dort ein Gartenschlauch rechtswidrig angebracht worden war, und entsandte Beamte, um den Sachverhalt zu untersuchen.

Doch ungeplant führten die Ermittlungen in kleinen Schritten dazu, dass das Gesundheitsamt des Fresno County eingeschaltet wurde, das die Gelegenheit nutzte, sich in der gesamten Nachbarschaft umzusehen und in einem Lagerhaus ein nicht registriertes, scheinbar verlassenes Biologielabor entdeckte. Die Sun berichtete zuerst.

Fast 1.000 gentechnisch veränderte Mäuse und zahlreiche Viren

Die Entdeckung löste eine Untersuchung des geheimen Labors aus, berichtet The Sun. Nach und nach fand die Gesundheitsbehörde 36 Gefrierschränke mit über 800 biologischen Materialien wie Blut, Zellen und Körperflüssigkeiten, fast 1.000 gentechnisch veränderte Mäuse, einen Raum zur Herstellung nicht lizenzierter Covid-19-Testkits und Schwangerschaftstests.

Das FBI und das CDC, die amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, schalteten sich ein. Im Lager fand das CDC bakterielle und virale Erreger, darunter Malaria, Herpes, E. coli, Hepatitis B und C sowie Chlamydien.

Geheimlabor stand unter chinesischer Kontrolle

Weitere Untersuchungen ergaben laut The Sun, dass das Labor unter der Kontrolle des chinesischen Unternehmens Prestige BioTech stand, das keine Lizenz für den Umgang mit tödlichen Viren besitzt.

Zuvor hatte Universal Meditech, Inc, ein kalifornischer Hersteller medizinischer Geräte, seinen Hauptsitz am gleichen Standort. Prestige war der größte Gläubiger von Universal, bevor das Unternehmen Insolvenz anmeldete.

„Ich bin seit 30 Jahren bei dieser Agentur und habe so etwas noch nie gesehen“, sagte David Luchini, Direktor der Gesundheitsbehörde von Fresno, gegenüber der Mid Valley Times.

Spekulationen über eine militärische Beteiligung Chinas

Die Entdeckung des chinesischen Geheimlabors hat in den USA eine Welle von Spekulationen ausgelöst. War es eine schlampige Laborleitung? Oder war vielleicht das chinesische Militär daran beteiligt?

Nach dem Fund meinte der Politikexperte des amerikanischen Thinktanks Council on Foreign Relations, Kyle Bass, dass die Sichtweise des Geheimlabors kein Zufall sei. Schließlich liegt der wichtige US-Navy-Stützpunkt Lemoore nur 60 Kilometer von Reedley entfernt.

„Wenn Krankheitserreger aus dem Biolabor ausbrechen würden, könnte das die gesamte US-Flugzeugträgerflotte lahmlegen“, schrieb Bass laut t-online auf Twitter. „Und sie könnten sich bald im Krieg mit China wegen einer möglichen Invasion Taiwans befinden.“

Gesundheitsbehörden beschwichtigen die Bürger

Der stellvertretende Direktor der Gesundheitsbehörde von Fresno, Joe Prado, beruhigte sich jedoch nach dem Fund. Die Mäuse wurden höchstwahrscheinlich zum Testen der Covid-19-Testkits verwendet – nicht für militärische Zwecke.

Allerdings wurde das Labor äußerst schlampig geführt und entsprach nicht den gesetzlichen Vorgaben.

„Hier im Gesundheitsministerium haben wir unser eigenes Labor, daher sind wir mit der Gesetzgebung und der Lagerung und Kontrolle eines Infektionserregers bestens vertraut“, sagte er der Mid Valley Times. „Und in diesem (Labor), in diesem Lagerhaus fehlten solche Kontrollen einfach völlig.“