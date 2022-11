Kriegsschiff im Schwarzen Meer: Die Ukraine befürchtet die nächste Welle russischer Angriffe

Ein russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer sorgt in Kiew für Besorgnis. Die ukrainische Armee sieht den mit Raketen ausgerüsteten Kreuzer als Hinweis darauf, dass die nächste Welle russischer Angriffe auf die Infrastruktur unmittelbar bevorsteht. Selenskyj bereitet das Land auf neue Härten vor.

Die Ukraine erwartet, dass Russland eine neue Welle von Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes vorbereitet. Nach Angaben einer Armeesprecherin wurde kürzlich ein russisches Kriegsschiff mit Raketen an Bord ins Schwarze Meer verlegt. „Dies deutet darauf hin, dass die Vorbereitungen im Gange sind“, sagte die Sprecherin. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Wochenanfang von einem solchen Angriff geprägt sein wird.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte die Ukrainer in seiner Fernsehansprache am Sonntagabend, Russland bereite neue Luftangriffe vor. Moskaus Streitkräfte würden ihr systematisches Angriffsprogramm fortsetzen, solange sie Raketen hätten, sagte Selenskyj. Das Staatsoberhaupt fügte hinzu, die Armee und der gesamte Staat bereiten sich – auch mit westlichen Partnern – auf die Angriffe vor und rief die Bevölkerung auf, den Luftalarm zu beachten.

Nach Angaben der ukrainischen Marine liegen derzeit insgesamt elf russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer vor der Küste der Ukraine, weitere sind im Asowschen Meer und im Mittelmeer stationiert. Die systematischen und gezielten russischen Bombenangriffe haben die Energieinfrastruktur der Ukraine in den letzten Wochen in die Knie gezwungen. Nach erneuten Anschlägen am vergangenen Mittwoch hatten Millionen Menschen in der Ukraine zunächst keinen Strom.

27 Prozent der Haushalte noch ohne Strom

Nach Angaben des staatlichen Stromversorgers Ukrenergo hatten am Montag noch 27 Prozent der Haushalte Probleme mit der Stromversorgung. Ebenso wurden im ganzen Land Notabschaltungen fortgesetzt. „Notstromausfälle in der Region Kiew dauern an. Etwa 40 Prozent sind derzeit ohne Strom“, sagte der Gouverneur der Region Kiew, Oleksiy Kuleba, laut lokalen Medien. „Das sind die Folgen des massiven Raketenangriffs der letzten Woche.“

Zudem berichtete Selenskyj von einer „sehr schwierigen“ Lage an der Front, insbesondere in der Region Donezk in der Ostukraine. Seit dem Abzug der russischen Streitkräfte aus der Stadt Cherson in der Südukraine vor mehr als zwei Wochen konzentrieren sich die Kämpfe dort. Nach Angaben der ukrainischen Präsidentschaft wurden in den vergangenen 24 Stunden landesweit vier Zivilisten getötet und elf weitere verletzt.