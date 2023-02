Kriegsfolgen: Verordnung tritt in Kraft: Bayerische Kommunen sparen Energie

In einem Mehrfamilienhaus brennt nur in einzelnen Wohnungen Licht. Foto

Vom Münchner Rathaus bis zur Festung Marienberg in Würzburg bleiben unzählige historische Gebäude im Freistaat nachts dunkel. Auch in Büros, Schulen und Schwimmbädern spüren die Menschen, dass Energie knapp geworden ist.

Bayerische Städte folgen nach eigenen Angaben der Energieeinsparverordnung des Bundeswirtschaftsministers. In den städtischen Ämtern, aber auch in Schulen, Schwimmbädern und Turnhallen wird weniger geheizt, mancherorts werden die Straßenlaternen gedimmt. Das spart Energie und Geld für die Stadtkämmerer.

In Bayern ist es seit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 2019 gesetzlich verboten, die Fassaden öffentlicher Gebäude nach 23 Uhr zu beleuchten. Jetzt sind die Kommunen noch einen Schritt weiter gegangen. In München etwa seien ab dem Sommer „alle Scheinwerfer an Kirchen, historischen Gebäuden, Brücken, Brunnen und den meisten Denkmälern, die in den Zuständigkeitsbereich des Bauamts fallen“, abgeschaltet worden. Wie die städtische Pressestelle weiter mitteilte, wurden rund 6.000 Straßenlaternen mit LEDs ausgestattet. Die städtischen Büros werden auf maximal 19 Grad beheizt. Korridore werden nicht mehr beheizt. Vereine verkürzen bei Schwimmkursen die Zeit im Wasser, weil den Kindern zu kalt ist.

In Nürnberg seien „die meisten öffentlichen Gebäude nur noch auf 19 Grad beheizt, das Warmwasser flächendeckend abgestellt und die Fitnessstudios nur in Ausnahmefällen mit warmen Duschen ausgestattet“. Die Kommunen prüfen, ob die Auflagen eingehalten werden, und nach den Verbrauchsmessungen „funktioniert das ganz gut“, so die Stadt: Die Einsparungen lagen zwischen 10 und 30 Prozent. Um noch mehr Gas zu sparen, bekommt der Zoo jetzt eine neue Hackschnitzelanlage und das Krematorium neue Öfen.

In Würzburg heißt es: „Noch lässt sich nicht sagen, welche Energieeinsparungen wir verzeichnen werden – neben dem hohen Symbolwert dieser Aktionen.“ Allein die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED hat den Stromverbrauch von 6,6 auf 4,3 Millionen Kilowattstunden (kWh) pro Jahr reduziert.

Der Augsburger Wirtschaftsdezernent Wolfgang Hübschle sagte, Augsburg habe in den vergangenen Monaten fünf Prozent bei der Beleuchtung und acht Prozent bei der Heizung eingespart – auch dank des zunächst milden Winters.

Das Ministerium von Robert Habeck (Grüne) hat die im August erlassenen Richtlinien als „Verordnung über Maßnahmen zur kurzfristigen Energieversorgungssicherung“ (EnSikuMaV) bezeichnet. Demnach sollen Unternehmen auch Energie sparen, Leuchtreklamen einschränken und Ladentüren geschlossen halten. Aber „es gibt keine gesetzliche Grundlage, die Einhaltung dieser Maßnahmen vor Ort zu überprüfen. Es wird an die Verantwortung des jeweiligen Ladenbesitzers appelliert, im eigenen wirtschaftlichen Interesse Energie zu sparen“, sagt der Augsburger Wirtschaftsreferent.

Verwaltungsvorschriften zur Auslegung der Vorschriften gebe es nicht, die sachliche Zuständigkeit für Kontrollen sei nicht geregelt, hieß es auch in Regensburg. „All das erschwert die Umsetzung dieser Verordnung.“ Werden Verstöße festgestellt, bleiben diese folgenlos: Bußgelder gibt es nicht.

In Regensburg werden die Klassenzimmer in den weiterführenden Schulen nur noch auf 19 Grad geheizt, die Wassertemperatur in den städtischen Bädern abgesenkt und die Beleuchtung in Parkhäusern und Tiefgaragen halbiert. In Ingolstadt wurde die Straßenbeleuchtung nicht – anders als in München – reduziert, sondern die Umstellung auf dimmbare LEDs verstärkt. Schon vor der Verordnung wurden 85 Prozent aller Ampeln nachts ausgeschaltet. Der Einsatz von Elektroheizstrahlern in kommunalen Gebäuden ist in Ingolstadt strengstens untersagt. Und City-Rechner werden nach Feierabend zentral heruntergefahren, damit sie nachts nicht im Standby-Modus bleiben.

dpa