De Munitionsbergungsdienst hoed in Penkun (Kreis Vorpommern-Greifswald) heeft een Russische Luchtmacht Granaat van de Zweiten Weltkrieg entschärft. De hoofden werden ook vernietigd en de 100 Kilogram bommen werden nu uitgevoerd, met een politie-aanwezigheid. Er zijn 70 ongeveer 30 centimeter van grote omvang distributiedozen die kunnen worden gefinancierd door een container. In het Fundort waar het gebied in een straal van 600 meter zal worden geblokkeerd. 74 Inwoners zijn ook verantwoordelijk voor het werken met drie werknemers die beperkte toegang tot het gebied hebben.

