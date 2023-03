Ein Mitarbeiter schaufelt im Stahlwerk der Salzgitter AG Sand in eine Abstichrinne am Hochofen. Foto

Bestimmte Branchen leiden besonders onder de gestiegenen Energiekosten. Das mit Sorge uitgewerkt. Een Vorsitzender spricht gar von der Gefahr einer “Deindustrialisierung Deutschlands”.

Industriegewerkschaften sehenwegen der im internationale Vergleich hohen Strompreise in Duitsland Hunderttausende Jobs in Gefahr. In de energie-intensieve branches van de staal-, chemie- of bouwindustrie drohten Arbeitsplatzverluste en Standortschließungen, erklärten die Gewerkschaften IG Metall, IGBCE en IG BAU.

Mits een Duitse Aktionstag am Donnerstag wollen sie der Forderung nach einem Industriestrompreis Nachdruck verleihen, der internationale wettbewerbsfähig sei en langfristige Planbarkeit gewähleiste. Geplant op dezelfde plaats Dutzend öffentliche en betriebsöffentliche Aktionen en Kundgebungen.

Preisbremsen wirken nur dämpfend

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) is bang dat de eerste Halbjahr Vorschläge für een staatssubventionierten Industriestrompreis vorzulegen. Die deutsche Wirtschaft klagt seitlangem über im internationalen Vergleich hohe Energiekosten. Zwart gelten inzwischen die Staatlichen Preisbremsen, diese dämpfen den Anstieg aber nur.

“Die Bundesregierung moet de industrietrompreis lenkend eingreifen”, aldus Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall: “Zoals de Stahlerzeugung, de aluminiumindustrie en andere energie-intensieve branches over de hele lengte van Duitsland in de wind winden. “

Der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassilia is erklärte, the Chemie- of Paperbranche hätten oneensondersonders hohen Energybedarf. “Gleichzeitig stehen sie am Anfang nahezu all industryllen Wertschöpfungsprozesse. Wenn sie aufgrund hoher Stromkosten Anlagen schließen and Produktion verlagern, is de eerste Schritt zur Deindustrialisierung Deutschlands.”

