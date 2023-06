Baerbock kündigt „Wiederaufbauoffensive“ für die Ukraine an

Westliche Verbündete stehen der Ukraine langfristig zur Seite. Das ist eine der Botschaften der Wiederaufbaukonferenz in London diese Woche. Aber auch Kiew sollte zur Verantwortung gezogen werden.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will den russischen Angriffskrieg in den Griff bekommen Ukraine lehnen eine „Wiederaufbauoffensive“ ab. Dies sagte der Grünen-Politiker laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes heute kurz vor Beginn der Ukraine Recovery Conference in London.

Der Wiederaufbau des Landes sei eine „kolossale Aufgabe“, sagte er Baerbock und fügte hinzu: „Allein im Jahr 2022 verlor die Ukraine 29 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts, die Inflation lag bei bis zu 27 Prozent.“ Darüber hinaus erwartet die Weltbank, dass der Wiederaufbau in den nächsten zehn Jahren mehr als 400 Milliarden US-Dollar (rund 366 Milliarden Euro) kosten wird.

„Teil des Europäischen Friedens- und Wohlstandsprojekts“

Deutschland leiste „massive neue humanitäre Hilfe, um den Familien zu helfen, die am schlimmsten von Zerstörung, Überschwemmung und Vertreibung betroffen sind“, sagte Baerbock. Mittelfristig ist das Ziel die Finanzierung Wiederaufbau zu unterstützen. Langfristig wird der EU-Beitrittsprozess die Grundlage für eine nachhaltige und prosperierende ukrainische Wirtschaft schaffen.

„von Deutschland Der Support ist absolut solide, heute, morgen und darüber hinaus. Denn für einen dauerhaften Frieden reicht es nicht aus, dass die Ukraine den Krieg gewinnt – wir wollen, dass sie Teil des europäischen Friedens- und Wohlstandsprojekts wird“, sagte der Minister. Um den Wiederaufbau zu bewältigen, seien aber vor allem auch private Investitionen nötig Nach dem Krieg sind viele deutsche Unternehmen noch immer in der Ukraine aktiv, was Berlin beispielsweise mit nationalen Investitionsgarantien unterstützt.

Kriegsrisikoversicherung geplant

Großbritannien, das die Konferenz in diesem Jahr gemeinsam mit der Ukraine ausrichtet, setzt nicht nur auf Direkthilfe, sondern auch auf die Förderung privater Investitionen im Land. Wie die britische Regierung mitteilte, haben bereits Hunderte internationale Unternehmen signalisiert, dass sie sich am Wiederaufbau der Ukraine beteiligen wollen. Um den Unternehmen mehr Sicherheit zu bieten, sollen auf der Konferenz die Rahmenbedingungen für die von den G7-Staaten abgedeckte Kriegsrisikoversicherung geschaffen werden, kündigte Sunak an.

Kiew Es sollte auch dafür verantwortlich gemacht werden, das Problem der Korruption in den Griff zu bekommen und die Hilfsgelder effektiv und zielgerichtet einzusetzen. Bei einem Treffen mit seinem britischen Kollegen James Cleverly am Tag vor der Konferenz forderte US-Außenminister Antony Blinken Kiew dazu auf, demokratische Institutionen zu stärken. Er sicherte auch die Unterstützung der Vereinigten Staaten und anderer Verbündeter zu.

Den Auftakt der Konferenz dürfte heute eine per Video übertragene Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geben. Auf der Konferenz werden auch Baerbock und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie weitere Politiker als Redner erwartet. Deutschland will nächstes Jahr Gastgeber der Ukraine Recovery Conference sein.

dpa