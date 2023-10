Die Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und Mitgliedern der islamistischen Hisbollah-Miliz an der Grenze zum Libanon eskalieren. Der Hisbollah-Abgeordnete Kassim denkt offen darüber nach, sich im großen Stil am Krieg zu beteiligen. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu reagiert harsch.

Der zweite Mann an der Spitze der islamistischen schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon, Naim Kassim, schließt eine noch stärkere Verwicklung seiner Bewegung in den Konflikt mit Israel nicht aus. „Wir können nichts garantieren“, sagte Kassim am Samstagabend in Beirut. „Wir müssen niemandem sagen, was unser Plan ist und was unsere Vision für die Zukunft ist.“ Die Hisbollah kämpft im Südlibanon an der Grenze zu Israel um ihr Land, für die Palästinenser und für die „Zukunft unserer Generationen“. Jetzt ist sie in der „Mitte des Kampfes“ angelangt und macht Fortschritte. „Wir versuchen, auf eine Weise zu arbeiten, die die israelische Armee schwächt“, sagte Kassim in der vom Fernsehen Al-Majadin ausgestrahlten Rede.

Angesichts wiederholter Zusammenstöße im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die libanesische Hisbollah davor gewarnt, einen Krieg gegen sein Land zu beginnen. Dies würde die schiitischen Milizen zum „größten Fehler ihres Lebens“ machen, sagte Netanjahu bei einem Besuch israelischer Truppen nahe der libanesischen Grenze. Israel wird mit unvorstellbarer Kraft zuschlagen, die für den Libanon „vernichtend“ sein wird.

Bei Kämpfen im israelisch-libanesischen Grenzgebiet wurden nach Angaben der Hisbollah am Samstag vier ihrer Kämpfer getötet. Die palästinensische Miliz Islamischer Dschihad meldete einen toten Kämpfer. Das israelische Militär warf der Hisbollah vor, den Libanon in den Krieg ziehen zu wollen.

Seit dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober sind auf israelischer Seite im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon mindestens vier Menschen, darunter ein Zivilist, getötet worden. Einer AFP-Zählung zufolge wurden im Südlibanon mehr als 20 Menschen getötet. Die meisten waren Kämpfer – aber auch mindestens vier Zivilisten, darunter ein Reuters-Journalist, starben.

Die Hisbollah wird hauptsächlich vom Iran finanziert

Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah ist seit Kriegsbeginn vor zwei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Seit dem Krieg zwischen Israel und dem Libanon 2006 lebt er zurückgezogen und zeigt sich selten. Scheich Naim Kassim ist sein Stellvertreter.

Die schiitische Organisation Hisbollah (Partei Gottes) wurde 1982 mit iranischer Unterstützung als Reaktion auf die israelische Invasion im Libanon gegründet. Seitdem kämpft sie politisch, aber auch gewaltsam gegen Israel. Die Gruppe ist auch im libanesischen Parlament vertreten. Es wird hauptsächlich vom Iran finanziert.

Die Hisbollah gilt als weitaus mächtiger als die Hamas, die den Gazastreifen regiert. Ihr Einfluss reicht bis tief in den von der Krise lahmgelegten libanesischen Staat hinein. Die Organisation kontrolliert vor allem den Süden an der Grenze zu Israel, schiitisch bewohnte Bezirke der Hauptstadt Beirut und die Bekaa-Ebene im Norden des Landes. Unter Führer Nasrallah hat sie ihren Einfluss in der Vergangenheit mit Unterstützung aus Teheran stetig ausgebaut.