Krieger sorgen sich um Curry: Dallas macht offenbar einen Deal mit Skandal-Superstar Irving

Die Dallas Mavericks stehen kurz vor einer spektakulären Verpflichtung in der NBA. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten bringen die Texaner in einem Tauschgeschäft Topstar Kyrie Irving zu ihrem Anführer Luka Doncic.

Der umstrittene NBA-Superstar Kyrie Irving steht vor einem Wechsel von den Brooklyn Nets zu den Dallas Mavericks. Das berichten US-Medien einstimmig. Irving bat seinen Klub kürzlich, ihn an einen anderen Klub innerhalb der Basketball-Profiliga abzugeben. Nun geht der Wunsch der 30-Jährigen offenbar in Erfüllung. Im Austausch für Irving erhält Brooklyn Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, einen Erstrunden- und zwei Zweitrunden-Draft-Picks. Bleibt die große Frage, wie sich Irving und Mavericks-Star Luka Doncic vertragen werden. Beide spielen auf der Point Guard Position.

Maxi Kleber, derzeit verletzter deutscher Nationalspieler in Diensten der Mavericks, muss sich mit einem nicht gerade einfachen neuen Teamkollegen auseinandersetzen. Irving hat in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht. Der siebenmalige Allstar verweigerte die Durchführung der Corona-Impfung und verpasste deshalb eine ganze Reihe von Spielen aufgrund der geltenden Vorschriften. Ende letzten Jahres teilte Irving dann einen Link zu einem Film mit eindeutig antisemitischen Inhalten in den sozialen Medien. Die Nets setzten ihren Profi vorübergehend aus, er verlor seinen millionenschweren Sponsorenvertrag beim Sportartikel-Multi Nike.

Schlechter Zusammenstoß mit McKinley Wright

Die Golden State Warriors machen sich derweil Sorgen um ihren Superstar Stephen Curry. Der viermalige NBA-Champion wird voraussichtlich noch einige Wochen verletzungsbedingt ausfallen. Wie die Warriors mitteilten, erlitt der Superstar beim 119:113-Sieg gegen die Dallas Mavericks am Sonntagabend eine Unterschenkelprellung sowie Teilrisse einer interossären Membran und ein Schienbeinband. Curry wird definitiv die Begegnung der Warriors mit den Oklahoma City Thunder verpassen, wobei Golden State plant, „in den kommenden Tagen“ weitere Informationen über eine Rückkehr bereitzustellen.

Gegen Dallas verließ Curry das Spiel im dritten Viertel, nachdem sein Knie mit dem Mavericks-Profi McKinley Wright kollidierte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Curry 21 Punkte für den Champion erzielt. Es ist Currys zweite Verletzungspause in der laufenden Saison. Mitte Dezember erlitt er eine teilweise Luxation seiner rechten Schulter und verpasste elf Spiele mit den Warriors. Mit nur 27 Siegen aus 53 Spielen hinkt Titelverteidiger Golden State den eigenen Ansprüchen hinterher.