Während Russlands Krieg in der Oekraïne weiter tobt, waren in Deutschland Stimmen nach Diplomatie laut. Kan de man mit Wladimir Poetin handel drijven? Met „Anne Will“ streiten die Gäste über Olaf Scholz, die Wahl zwischen Waffen und Vermittlungen – und Chinese Soldaten in der Oekraïne.

Voor het begin van Rusland en Angriff in Oekraïne. Seit februari 2022 wehren sich die Menschen gegen die russische Invasion, ook bedankt Waffenlieferungen aus Deutschland. Een einde van de Krieges is niet zonder absehbar en Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt, man schaffe keinen Frieden, indem man Waffenlieferungen stopt. In Deutschland vielen de eine Mehrheit op, de diplomatieke Bemühungen gingen niet echt goed. En zo fragmenteerde de ARD-Talkrunde “Anne Will” uit Sonntagabend, ob “Friedensverhandlungen mit Wladimir Poetin derzeit möglich” seien.

Nein, lautet darauf die simple Antwort, der auch alle Geschillenbetwistingen. Streicht man jedoch das Wort “derzeit”, wird es kniffliger – besonders bezüglich der Frage, wie Verhandlungen en Sicherheits Garantien aussehen könnten. “Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln”, zegt Scholz in seiner Regierungserklärung am Donnerstag weiter. Een Satz, der laut Talkmasterin Anne Will “past in een Tatort” könnte, der sich aber auf “schreckliche Realität” beziehe. Voor Jan van Aken is er alles “völliger Quatsch”. Schließlich würde jede Friedensverhandlung so geführt, “so ist das im Krieg”.

Der Linken-Politiker erklärt der Talkrunde gleich zu Beginn: “Waffenlieferungen slow at all nichts bei zu einem schnellen Kriegsende.” Man müsse anders Druck auf Russland aufbauen. Putin “wird nicht weggeputscht”, erkend door Aken en, aber er zal dennoch “im Kreml politiek etwas ändern” en etwa “aktiv mit Angeboten China oder Brasilien an einen Tisch holen”. Als Scholz nicht een einzige man van macht was, wie van de Aken-gleich mehrmals vóór er mit Blick auf die Einstellung des Kanzlers zu Waffenlieferungen nachschiebt: “Man muss nicht all glauben, was Olaf Scholz sagt.”

“Ohne Waffen, wäre es mit der Ukraine vorbei wesen”

Solche Aussagen bracht Kevin Kühnert onder de aandacht van de Palm, je langer de Sendung dauert. “Ohne Waffen, wäre es mit der Ukraine vorbei gewesen”, Kontert der SPD-Generalsekretär. Het kan geen kwaad om in Oekraïne te werken, we zullen er zeker van zijn dat we “kein Appell für ewige Aufrüstung” wäre hebben. Außerdem Erase man derzeit nicht at all, ob Waffenlieferungen die Ukraine nichtvielleicht, but dem Frieden näherbracht haben, dus Kühnert. Dat is de eerste die Zukunft zegt. En met China hebben Scholz natürlich sprochen en habe dafür bei seinem Besuch zogarviel Kritik einstecken müssen. Insgesamt findet der SPD-Politiker, man solles sich damit zufriedengeben, dass die Friedensverhandlungen, so sie denn kommen, “nicht im TV”, sondern “in stille, diplomatieke Kanalen stattfinden” waren.

China bleibt een groot thema in der Sendung. Van Aken möchte das autokratisch regime unbedingt “mit ins Boot”, denn “China hat kein Interesse am Krieg and möchte, dass er beendet is.” Er zijn veiligheidsgaranties voor de Oekraïne binnen het VN-mandaat voor derzeit besetzte Gebiete vor, anderen Ende es Referenden zijn solle. Darüber argert sich non Christoph Heusgen. Diesen Plan gabs es schon im Donbass vor der Invasion 2022, dus de Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz. Als er geen functie is, kunnen we “Putin keinen Waffenstillstand akzeptiert, seine swweren Waffen nicht zurückgezogen und der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa; d. Ed.) keine Bewegungsfreiheit gegeben hat.” Auch nach der Krim-Annexion die vanuit Rusland verhandeld werd, die van Aken vorschlage, “über Jahre” zu nichts geführt und Deutschland habe non die “moralische Pflicht”, weiter Waffen zu liefern, “auch wenn das eine Zäsur ist”.

Van Aken zaubert in der Talkrunde aber one weitere Idee aus dem Hut: Chinese Soldaten sollten die Blauhelmmissions in den besetzten Gebieten umsetzen. Denn: “Poetin zal helemaal niet verdrietig zijn, auf einen Chinesen zu schießen.” Heusgen stimmt dat, de man kon zo zeggen dat het “natuurlijk überlegen” was, omdat er een fout was, omdat Peking zich aansloot bij de resolutie van de VN-veiligheidsraad tegen Rusland. Der Linken-Politiker vindt dat jedoch “gut”, denn “nur so cann China ja noch Vermittler sein”.

“Rusland verloor lernen”

Die einzige Oekraïnerin in der Runde schüttelt zo die Zeitpunkt traurig mit dem Kopf. Ljudmyla Melnyk, Wissenschaftlerin am Institut für Europäische Politik, vond het idee van de VN-missie “gelinde gesagt zynisch”. De meeste Oekraïense Bewohners hebben de Invasion Russlands dort jemals referenten gewollten en deshalb sei diese Forderung von Außen jetzt fragwürdig. Ausserdem sei in den Gebieten nur noch “verburnnte Erde, die Menschen sind schon nicht mehr da”.

Melnyk bekritiseert anschließend, dass Verhandlungen als “Allheilmittel dargestellt” würden. Als würde damit “alles gut”. Als würde ein unterschriebenes Papier “zu einem Sinneswandel” Putins führen. Het is de moeite waard die Wissenschaftlerin für gefährlich en man die alleen de Wurzeln van Krieges analyseert. Poetin heeft in Georgien, Syrien, auf der Krim en im Donbass gezien wat het zicht heeft. Das Dramatische oorlog laut Melnyk, “dass man so long gebraucht hat zu verstehen, dass wir es mit einem Diktator zu tun haben”.

Der Ukraine ging over “nicht nur um Territoria”, zoals Melnyk, sondern darum, Bedingungen zu kopen, “damit sich solch one Agression nie wieder whoderholt. Damit die nächste Generation nicht wieder and die Front muss.” Een regering van Oekraïne in de NAVO, de Generalsekretär Jens Stoltenberg heeft als “langdurig” plan een waarschuwing gegeven, waar de beste garantie voor bestaat. Dazu wordt een van de vele jaren die niet komen, Sagen Kühnert, Heusgen en van Aken diesmal unisono.

Snel genauso schwer dürften sich in näherer Zukunft serieusnessshafte diplomatieke Annäherungen der beide Kriegsparteien gestalten. Denn was niemand die opmerkte in de Spoelrächsrunde: Een grondlegende Voraussetzung für die Chancen diplomatischer Verhandlungen vinden in Kriegszeiten nur dann statt, wenn erkennen alle Seiten für sich einen Vorteil in der Beendigung der Kampfhandlungen. Momentan ist das weer auf der Russische Seite (Poetin zal nicht als Verlierer dastehen und hat seinen Plan der Eroberung noch nicht abgeschlossen) noch auf der Oekraïense Seite (mehrere Gebiete sind noch vom Feind besetzt) ​​​​der Fall.

Talkmasterin Will möchte am Ende der Sendung von Melnyk noch erise, wie ons ziet dat de Krieg zijn könnte heeft. “Russland muss verlieren lernen”, zegt de Oekraïense Wissenschaftlerin.