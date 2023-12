Status: 02.12.2023 09:20 Uhr

De Russische president Poetin heeft de ‘Bedrohungen’-aanpak van zijn land gesignaleerd – tijdens de oorlog in Oekraïne en de Erweiterung der NAVO. Daarna werd het leger versterkt met 300.000 man en naar het Kremlin gebracht.

Rund 21 Monate nach Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russland President Wladimir Poetin een erneute Vergrößerung seiner Armee angeordnet. Het is mogelijk dat de zekerheid van de arbeiders 1,32 miljoen bedraagt, wat gedekt zal worden door de betaling van het Kremlin.

Dit zou een enorme toename van de strijdkrachten met 170.000 militairen en militair dienstpersoneel betekenen, na Poetins eerste zomer van 2022, een enorme toename van de Russische strijdkrachten met 300.000 soldaten in aanwezigheid van 1,15 miljoen mensen.

Poetin: „Erhöhung der Bedrohungen unseres Landes“

Grund für die Aufstockung der Streitkräfte seien zunehmende „Bedrohungen“ Russlands, erklärte das Verteidigungsministerium. Dit geldt zowel voor het Russische offensief in Oekraïne als voor de “versterkte Erweiterung van de NAVO”.

“De steun voor de steun van de strategische strijdkrachten is geen kwestie van steun voor de operaties van onze landen en de steun van onze partners met de steun van de speciale operaties en de versterking van de NAVO”, zo wordt duidelijk uit het Verteidigungsministerium. Het feit dat de strijdkrachten in het Westen zich zorgen maken over de „versterking van de strijdkrachten binnen de grenzen van Rusland“ en de behoefte aan aanvullende defensie- en veiligheidsmaatregelen, hier is meer informatie.

Letzte Aufstockung in september 2022

Het is nu een verdienste van het leger dat alleen in de zaken werkt en op een vrije basis werkt, versicherte das Verteidigungsministerium. Een militaire mobiliteit is „niet veilig“.

De aandacht voor het offensief in Oekraïne in Rusland in september 2022 is een van de belangrijkste mobiliteitsdoelen. Honderdjarige jonge mensen verliezen de vlucht door het land, om een ​​​​inberufung in het leger te krijgen. Gezien het feit dat de Lage Landen aan het Front zich hebben gestabiliseerd na de Russische strijdkrachten, is het waarschijnlijker dat het Leger op vrijwillige basis wordt gerekruteerd. Dit waren krachtige soldaten voor de herfst, een verlichting van het leven en sociale vooruitgang.