21.10 uur: De Amerikaanse regering controleert de Iraanse Raketenangriff op Israël als “vereist en inconsistent” en met gevolgen. “We zijn ons niet bewust van enige schade veroorzaakt door strategische militaire acties in Israël”, zei de Amerikaanse veiligheidsagent Jake Sullivan in Washington. De mens heeft de Duitse macht gekregen, die Angriff Konsequenzen heeft een mens nun met Israël. Er is sprake van een ‘bedeutende escalatie’. Kriegschiffe van de Amerikaanse militairen heeft de strijd aangegaan met de Raketenangriff.

20:41 uur: Israël kan de Iraanse Angriff begrijpen met 200 Raketen Vergeltung an. „Die Ereignisse dieses Abends zijn Konsequenzen haben“, zei der Armeesprecher Daniel Hagari voor Reportern. Der Iran habe die Situation im Nahen Osten weiter eskaliert und Israel werd een jenem Ort und Zeitpunkt Handeln, „en ze zijn klaar voor de toekomst“, aldus Hagari meer.

De Israëlische Luftwaffe werd zelfs nog machtiger met operaties op volle capaciteit en een „heute nacht ’s nachts en was ook vaardiger in de lucht“, en ze waren ook het hele herfstjaar aanwezig. Deze Israëlische en Amerikaanse luchtverdedigingssystemen zijn effectief in hun werk. „Het is een kwestie van streng onderzoek naar de aanvoer en afvoer“, aldus Hagari. Het onderzoek naar de Iraanse Angriffs is een issue, maar blijft in de eerste plaats geheim, ‘omdat de informatie voor het publiek beschikbaar is’, aldus de spreker.

20:10 uur: Na de Raketenangriff auf Israel hat der Iran den Luftraum über Teheran. Luchthavens op de belangrijkste luchthaven kunnen na aankomst van de Geschäftsführer des Airports worden geïnformeerd over de status van de luchthavenagent. De lucht rond Israël, Irak en Jordanië werd na de Angriffen beperkt.