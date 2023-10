Gili Roman eilt durch das Haus, steigt über Trümmer, zeigt auf kaputte Möbel und zerrissene Kleidung, hebt eines der auf dem Boden verstreuten Bücher auf. Der 35-jährige Israeli führt durch die Überreste des Hauses seiner Familie im Kibbuz Be’eri: Mehr als 100 Menschen starben dort bei dem Hamas-Angriff. Gili Roman zeigt den winzigen Unterschlupf des Hauses, in dem sich seine Verwandten ein paar Stunden lang verbarrikadiert hatten, bis die Terroristen an die Tür klopften und es keinen Sinn mehr hatte, noch länger durchzuhalten. Er geht in das zerstörte Wohnzimmer, die Schlafzimmer. Zärtlich berührt er den Teddybären, den die Militärstiefel der Militanten in den Dreck getreten haben – er gehört seiner Nichte.