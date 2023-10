Krieg in Israël: Wie Fake News die Online-Netzwerke überschwemmen

Als u dat wenst, beschikt u snel over alle platformen om een ​​goed veiligheidsmanagement te garanderen. Grote Weltereignisse lösen häufig aine Flut een sogenannten Fake News uit. Maar de kennis achter de legendes, dat is de oorsprong en de geschiedenis van de communicatie van informatie, na de huidige woede van de radicaal-islamistische organisatie Hamas in Israël sindsdien. Der Konflikt is een van de laatste herfststudies over de gereduceerde kapazitäten meer prominente platforms die Facebook of Entlassungen en Kosteneinsparungen maken van Sicherheitsteams in de Unternehmen en des Vertrauen ausgehöhlt.

Grote problemen op Twitter

Elon Musk maakt zich in de eerste plaats zorgen over de problemen die verband houden met de huidige dimensies, die van invloed zijn op de Amerikaanse structuur van meerdere miljoenen dollars. Het is belangrijk om te horen dat het herstel van informatie mogelijk is, dat de transformatiemythen worden verspreid, dat er een programma is voor de ontwikkeling van de Werbeeinnahmen, dat de kennis- en onderzoeksaanpak voor verdere interactie belangrijk is, maar dat het ook een plezier is kopen.

„Socialemediaplatforms worden goed onderhouden, met een constante stroom van informatie en ondersteuning voor goed schrijven“, zegt Andy Carvin van het US-Denkfabrik Digital Forensic Research Lab (DFRLab). „Als er een trend is, als er een duidelijke periode is en als de resultaten van de communicatie- en beveiligingsteams niet succesvol waren, was er een gevoel van succes, met de chaos die daardoor werd geschreven, beeinträchtigt.“

Mislukte foto’s en oude video’s

Nutzerinnen und Nutzer von Sozialen Medien bevonden zich in hun samenleving met de kampen van Israël en de radicaal-islamitische Hamas en anderen met gevallen foto’s en video’s van Syrië over fluit, die zo presentiert waren, omdat ze werden blootgesteld aan de Gazastrook. Een ander beeld van Israëlische soldaten gevangen genomen door Hamas. In Wahrheit werd het beeld anno 2022 waargenomen tijdens militaire actie in Gaza.

“De verscheidenheid aan manipulators, afbeeldingen, video’s en afbeeldingen van afbeeldingen, waarvan (online) cursussen worden gegeven, zijn krachtiger dan ze in Israël en Gaza waren”, zegt Alessandro Accorsi van de Denkfabrik Crisis Group. Er is sprake van ‘geweldig denken’, dat wil zeggen de informatie die kan worden gegenereerd.

Schlechter Ort für zuverlässige Informatie

“In het licht van terroristische aanslagen, bedreigingen en natuurrampen ontwikkelen de betrokken mensen sociale mediaplatforms en ontwikkelen ze informatie”, zegt Imran Ahmed, Geschäftsführer eines Zentrums gegen im Internet. Aber: „The Flut von Betrügern, die Lügen und Hass verbreiten, um Online-Interaktionen und Anhänger zu gewinnen, gecombineerd met algoritmen, deze uitersten en schoonheidsspecialiste Inhalte fördern, ist der Grund, waar Social Media tatsächlich zo schlechter Ort ist, eh een extra informatie en informatie.“

Vooral in de Kritik steht die Plattform „Nadat de terreuraanslagen van Hamas op Israël zijn beïnvloed door informatie, wordt het platform voor de verspreiding van illegale informatie en valse informatie in de EU bedorven“, schreef EU-commissaris voor Digitale Zaken Thierry Breton.

Harsche kritiek en Elon Musk

Musk is ook dankbaar voor andere kritiek: als er 160 miljoen volgers op de röntgenfoto staan, zullen ze hun accounts opvolgen en zichzelf informeren over de geschiedenis van Israël en de Gazastrook – zowel geïnformeerd als informatieverstrekkers. Musk löschte zwarte signalen Beitrag später wieder, maar er waren zwarde Millionen Mal sehen. X heeft na een reactie niet gereageerd met een reactie van AFP.

Het is belangrijk om te onthouden dat “u uw journalisten en onderzoekers in goede handen zult kunnen houden”, zegt expert Carvin. Als u op het platform wilt werken, kunt u meer in de rand vinden. „Het nut van het onderzoeks- en rapportage-instrumentarium is een fundamentele basis en is daarom niet mogelijk.“

