Ga naar de Überfall van Hamas op Israël vliegt het Israëlische leger (Israel Defense Forces, Kurz IDF) zahllose Luftangriffe auf de Gazastreifen. Wie Satelliet Bilder zei, zou blij zijn met zijn hele leefomgeving. Meer mediaberichten volgen deze enorme Zerstörungen Volg een verandering in de strategie van het Israëlische leger. Als u een Hamas-leider bent, kunt u op deze manier meer lezen over uw bijdrage, evenals over uw vrienden, schrijf in het Israeli Magazine +972 en de Nachrichtenseite Lokaal gesprek. De voordelen van de IDF voor het bombardement, intelligente inlichtingen, berichten +972, lokaal gesprek en de Britten Voogd onder beroving van Quellen in het leger. U kunt het volgende doen: het is mogelijk dat u de potentiaalverliezen ziet.

Israël De macht is er nog steeds, dat is de man die Hamas volledig zal steunen. Raketsystemen, bunkers, tunnels en commandocentra werden ook gegraveerd voor degenen die alleen in Hamas-Mitglieder woonden. Letztere werd door de Israëlische Luftwaffe beschoten, zelfs als ze bij onbeschermde burgers terechtkwamen. In de taal van het leger heißen solche Opfer euphemistiek Kollateralschaden, weil sie ungewollt, aber unvermeidbar seien, um ein Ziel zu erreichen.

Tote Zivilisten werden meegenomen naar Kauf

Die regels, die in Kauf serieus werden genomen, zullen beide deze dagen in de Krieg worden opgesloten, schrijft het Magazin +972. Hoe dan ook, als de strijdkrachten die bereid zijn de meerderheid van de Palestijnse militanten te accepteren, zullen ze een paar hooggeplaatste Hamas-commandanten tegenkomen. „De schade veroorzaakt door de schade veroorzaakt door de schade veroorzaakt door de schade veroorzaakt door de schade werd veroorzaakt door de schade veroorzaakt door de schade veroorzaakt door de schade veroorzaakt door de schade veroorzaakt door de schade veroorzaakt door de schade veroorzaakt door de schade.“ het tijdschrift bevat een anoniem citaat.

Die für die Auswahl der Ziele zuständige Israëlische Einheit nutzt dazu inzwischen auch artistieke intelligentie. Sinds 2019 is er een Directoraat voor de Ziel, dat in dienst is van de IDF, samenwerkt met alle geheime diensten van het land en ook meer te weten komt over de Hamas-structuren. Dit waren de voordelen van ‘automatische werkinstrumenten’ en ‘artistieke inlichtingensystemen’, die deel uitmaken van de operaties van de IDF. Het leger houdt rekening met het systeem „Verkündigung“ of „Botschaft“ en teilt mit, es habe die Identifizierung von Zielen erheblich leunigt en ausgeweitet. De IDF behandelt deze Einheit als een regelrechte ‘Zielenfabriek’.

Laut Aviv Kochavi, sinds januari 2023 generale staf van het Israëlische leger, was verantwoordelijk voor het systeem dat werd gerealiseerd tijdens de oorlog van Israël met Hamas in mei 2021. Es habe bereits damals 100 Ziele pro Tag identifiziert, sagte er in eeninem Interview mit YNet voor het begin van de huidige kampen. „Eh, dit is het verhaal: we hebben vijftig jaar in Gaza gewoond. Je zult zien dat de machine uniek is. Er worden 100 zielen geïdentificeerd, met 50 bewijzen van schriftelijke informatie.“

12.000 zielen geïdentificeerd

Omdat het machinesysteem groot genoeg is om de gegevens te filteren, wat op een zodanige manier moet gebeuren dat de juiste scheiding van de gegevens wordt gewaarborgd, is er een probleem dat in Kriegen zal worden opgelost. Dat is de langste van de herfst. Aus Sicht des Leger Deze Entwicklung is onvergetelijk. Genetwerkte waffen- en beveiligingssystemen op moderne gefechtsfelders zijn verbonden met daten, die voor een enkele mens niet meer doordringen. Technologie zodat u kunt ontdekken wat u doet. Als u in de Oekraïne bekritiseert, is het KI-systeem in de Einsatz, een taktiken om te identificeren en te zien.

Dit zijn technische en ethische problemen. Het Entscheidungen-solcher-systeem is niet meer eenvoudig te gebruiken. Dit betekent dat de gegevens groot zijn en de verf complex. Het zou ook niet verlegener zijn als we aan hetzelfde proces zouden deelnemen, ook al zou dat in Israël geheimzinnig zijn. Een enkele schikking is, als een scheiding ethisch verantwoord is, niet mogelijk. Auch Fehler der Systeme lassen sich kaum herkent, in Zweifel auch nicht für jene, die zij opereren.

“Andere staten zullen leren en leren”, staat er Voogd Een van de veiligheidstroepen van de Witte Huizen, met het onafhankelijke autonome systeem van de Amerikaanse strijdkrachten. Als de IDF informatie in grote Umfang nutzten heeft, „onze gezonde entscheidungen zu meet, die Folgen für Leben und Tod haben“, dat in de andere deelstaten van Augen een groter moment is. “Van alle technologische revoluties durfde de artistieke intelligentie het meest radicaal te zijn, op de beste manier”, zei de voormalige IDF-chef Kochavi.

Zichtbaarheid is voor de externe waarnemer van de ervaring. De IDF is in november met zijn Zielsuchabteilung „meer dan 12.000“ Ziele in Gaza identificeert. Het is essentieel dat de KI op de hoogte is van de gewijzigde strategie van de IDF.

Auch Hochhäuser werd gebombardeerd

Das Magazine +972 en Lokaal gesprek Ze zijn nog niet geïdentificeerd met mensen die hun metgezellen zijn in de Gazastrook en die in staat zijn met hun leven te leven. Bisher seien Häuser von Nachwuchskräften der Hamas nicht gegriffen zijn. Dit betekent dat we openstaan ​​voor aanvallen en worden gebombardeerd, afhankelijk van de rang van de Hamas-strijders die daar wonen. Ze zijn nu ook verkrijgbaar in Hochhäuser engriffen. Satellietbeeld bestätigen das. Auf aktuellen Bildern des Anbieters Maxar ist beispielsweise zu erkend, dat wil zeggen in de afgelopen weken door Hochhausblocks zrstört.

Het genereren van de keuze voor deze strategie is onbegrijpelijk. Na de ministeries van Volksgezondheid van Hamas waren zowel de IDF als de Gazastrook het doelwit met meer dan 15.000 mensen. Überprüft zou op dit moment niet mogelijk zijn.