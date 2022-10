Krieg in der Ukraine: Moskau: Kiew plant Provokation mit radioaktiver Bombe

Seit die russischen Truppen teilweise in die Defensive geraten sind, nehmen die Spekulationen über den Einsatz taktischer Atomwaffen zu. Moskau erhebt nun eine andere Behauptung.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat den europäischen Atommächten Großbritannien und Frankreich mitgeteilt, dass Kiew plant, eine radioaktive Bombe zu zünden, um Moskau zu diskreditieren. Schoigu habe „seine Besorgnis über mögliche Provokationen der Ukraine mit Hilfe einer ‚schmutzigen Bombe‘ zum Ausdruck gebracht“, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

US-Außenminister Antony Blinken wies diese Behauptung zurück. Die russischen Vorwürfe seien falsch, schrieb Blinken auf Twitter. Er sprach darüber mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba und versprach ihm weitere Unterstützung aus den USA.

Shoigu hatte zuvor mit dem französischen Verteidigungsminister Sebastien Lecornu und dem britischen Minister Ben Wallace gesprochen. Auch der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar erhielt einen Anruf von Shoigu.

Nach dem Telefonat sagte London, Wallace habe die Vorwürfe zurückgewiesen und davor gewarnt, solche Vorwürfe als Vorwand für eine weitere Eskalation zu verwenden. Auch der Verteidigungsminister betonte den Wunsch nach Deeskalation.

Kiew weist Vorwürfe entschieden zurück

Herkömmliche Sprengkörper, die auch radioaktives Material verstreuen, werden als „schmutzige Bomben“ bezeichnet. Die Ukraine hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihre Atomwaffen aufgegeben. „Russische Lügen über die angeblichen Pläne der Ukraine, eine ‚schmutzige Bombe‘ einzusetzen, sind ebenso absurd wie gefährlich“, antwortete Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter. Die Ukraine hält sich an den Atomwaffensperrvertrag. „Die Russen geben oft anderen die Schuld für das, was sie selbst planen“, warnte Kuleba in Kiew.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, wenn Moskau der Ukraine vorwerfe, eine sogenannte schmutzige Bombe abwerfen zu wollen, bereite es selbst etwas Schmutziges vor.

Er sprach von einem „Telefonkarussell“ Schoigus. „Wenn jemand in unserem Teil Europas Atomwaffen einsetzen kann, dann gibt es nur eine – und diese hat Genossen Schoigu befohlen, dort anzurufen“, sagte Selenskyj und bezog sich dabei auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Welt muss deutlich machen, dass sie nicht bereit ist, diesen „Dreck“ zu schlucken.

„Wo immer Russland hingeht, hinterlässt es Massengräber, Folterlager, zerstörte Städte und Dörfer, vermintes Land, zerstörte Infrastruktur und Naturkatastrophen“, sagte der Präsident. Die Ukraine hingegen versucht, ihrer Bevölkerung wieder ein normales Leben zu ermöglichen. „Wo die Ukraine ist, wird kein Leben zerstört.“

Moskau: „Unkontrollierte Eskalation“ in der Ukraine

Die Lage in der Ukraine spitzt sich laut russischem Verteidigungsministerium immer kritischer auf eine „unkontrollierte Eskalation“ zu. Russlands staatliche Nachrichtenagentur Ria Novosti behauptete, Kiew habe die Fertigstellung einer kleinen taktischen Atombombe praktisch abgeschlossen und sei bereit, sie auf eigenem Boden zu zünden, „um eine starke antirussische Kampagne zu starten, die darauf abzielt, das Vertrauen in Moskau zu untergraben“.

Ungewöhnlicherweise sprach Shoigu am Sonntag auch zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Es gehe um die Lage in der Ukraine, hieß es. In der Erklärung des Verteidigungsministeriums in Moskau fehlte ein Hinweis auf die Nuklearfrage. Das Pentagon in Washington teilte mit, die Gespräche seien von russischer Seite initiiert worden.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine verläuft seit Monaten nicht wie von Moskau geplant. Der Vormarsch geriet zunächst ins Stocken, mittlerweile sind die russischen Einheiten teilweise sogar in die Defensive geraten. Vor diesem Hintergrund mehren sich die Spekulationen über einen möglichen russischen Einsatz taktischer Atomwaffen gegen das Nachbarland. Moskau bestreitet solche Absichten.

dpa