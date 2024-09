De Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj is in een campagnetoespraak voor de VN-Veiligheidsraad namens het grote publiek verschenen, Rusland met militaire kracht om te overleven. Deze Krieg kan niet worden bereikt door Gespräche, zei Selenskyj. Er is een reden: „Als er gehandeld moet zijn.“ De Russische president Wladimir Poetin „dat zulke internationale zaken en regelgevingen zijn vastgesteld, dat er geen reden is om ernaar te luisteren. Rusland kan nu vrede en rust hebben, en dat is niet het geval.“

Selenskyj zei dat hij sceptisch zou zijn over de toekomstige regelgeving en dat Rusland het einde van de toekomst van het land zou zijn. Rusland geniet van internationale betrekkingen. „Deshalb kan die kritiek niet eens verschuiven. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock skizzierte in haar Rede wesentliche Eckpunkte für mögliche Friedensverhandlungen.

Terwijl de Oekraïense sprach, de Russische Botschafter Wassili Nebensja demonstreert in zijn onderlagen en schaute auf sein Handig. In de zegener Rede verspottete der Russische Vertreter Selenskyj: Der ehemalige Schauspieler „spiele die Rolle des coolen Typen“. Unter ihm sei sterven Oekraïne een „Ein-Mann-Diktatur“ worden. Met de Schlachtfeld stehe de Oekraïense Armee kurz voor de volledige Zusammenbruch. Het huis van de Oekraïners was nooit meer: ​​er was een Saal etwa eine Stunde vorher Verlassen.

Baerbock biedt garantie voor unabhängigkeit van Oekraïne

Selenskyj bedankte „alle naties, die met onze medeburgers hebben samengewerkt, die ons hebben geholpen om het leven van ons volk te leiden.“ Het is duidelijk, „dat de mensen van de wereld met Poetin wollen reden“, zei de president. „Aber was in staat om eerlijk tegen u te zijn? Daarom zullen we ons volk beschermen, dat ons volk zal worden beschermd? Omdat de Krieg en de Terreur zullen blijven führen, aangezien niemand denkt, zou er onrechtvaardig zijn?“ Dies sei verrückt. Poetin heeft „dus de internationale normen en voorschriften worden ingevoerd, dat is hier niet het geval“, zei Selensky.

Voordat de VS-Reise Selenskyj-ervaringen had tijdens de laatste week van de rapporten „Siegesplan“, zullen de details binnenkort worden aangekondigd door de Amerikaanse president Joe Biden. Die enkele schrijvers, die Selensky willen bestuderen, hebben dat lange tijd niet kunnen doen. Dit was het resultaat van de Forderung na een NAVO-Beitritt der Ukraine, die Selenskyj’s stafchef Andrij Jermak zei tijdens een bezoek aan New York. Een nieuw „obligatorischer Punkt“ is nu om ervoor te zorgen dat Oekraïne op weg is naar een nieuw land. Das teilte das Außenministerium in Kiev mit. Rusland moet zich volledig bewust zijn van de internationale context van het Hoheitsgebiet der Ukraine. Rusland woont nog steeds op het platteland en geniet van een gezonde levensstijl in het zuiden van het land en woont in 2014 in Halbinsel Krim.

Militair bittet de Oekraïne in het Monaten van de Verenigde Staten, de Beschränkungen für de Einsatz geliefter Waffen zijn meer dan honderd kilometer tief nach Rusland hinein zufheben. Er zijn munitiedepots, Kommandostellen en Luftwaffenstützpunkte, von de Russische Kampfjets in Bombenabwürfen in Oekraïne.

De minister van Buitenlandse Zaken beschrijft de situatie van de Veiligheidsraad in dit verband: „Frieden bedeutet, het bestaan ​​van Oekraïne als een vrije en onverzettelijke Landgarantiest. Dit betekent veiligheidsgaranties“, aldus de Grünen-Politikerin. „Wenn wir von Frieden sprechen, meinen wir, dass sich um einen dishes und dauerhaften Friedenhandeln muss“, zei Baerbock und fugte hindzu: Ende der Kämpfe nicht eine weitere Runde von Vorbereitungen in Russland bedeutet.“ Dit betreft zowel Oekraïne als Moldau of Polen. . Gebakken muesseschotel en dinermaaltijd.

Groot-Brittannië: Rusland is een maffiastaat

De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy sprak rechtstreeks tot Poetin en werd voor de camera geciteerd: „De invasie dient mijn eigen belang, mijn eigen belang, mijn eigen maffiastaat is een maffia-imperium, een imperium, de corruptie is gecreëerd en het Russische volk leeft.“ Oekraïne ausraubt“. Deze imperiums zijn Poetins land met hun eigen ogen en de verspreiding van het land en het land, die desinformatie zijn en daarom unruhen zu stiften.

De Amerikaanse minister Antony Blinken wil ervoor zorgen dat de toekomst van de Verenigde Staten van Amerika in Oekraïne en de implementatie van de principes van het VN-Handvest worden vervuld. De nieuwe Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot zei dat de gevolgen van bestraffing door Rusland ernstig zouden zijn.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi wil graag doorgaan met de onderhandelingen in Oekraïne. „De meest urgente prioriteit is dat er drie hoofddoelen zijn: er is geen noodzaak om het kamp te beschermen, geen escalatie van de kampen en geen provocatie vanwege de noodzaak van bescherming.“ U zult meer plezier beleven aan de slagvelden en u zult kunnen genieten van de slagvelden daar.

In Oekraïne gingen die Kämpfe unterdessen verder. Door de Einschlag meer Russische Gleitbomben in de ostukrainische Großstadt Charkiw gab is zivile Opfer. “De zielen van Russische bommen zijn een huiskamer, een bouwfabriek, een stadion. Dat is maar goed ook, dat is een normaal leven”, schreef Selenskyj in Telegram. Zo nu en dan worden er minstens drie mensen ontvoerd. Außerdem is 34 Verletzte. Bürgermeister Ihor Terechow sprak over Bombeneinschlägen in vier Stadtvierteln en over twee beschadigde Hochhäusern. De miljonairsstad Charkiw ligt nu ruim 20 kilometer van de Russische grens en wordt met raketten en bommen blootgesteld aan het Russische leger.

