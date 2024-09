Oekraïense Behörden zijn nu nieuwe massieve Russische Luftschlägen gegen die Industriestadt Saporischschja in Süden des Landes schwere Schäden en zvilen Gebäuden gerapporteerd. 16 Mensen kunnen in de steek worden gelaten, aldus het hoofd van de regering, Ivan Fjodorov, in Telegram. Er zijn lichteffecten op de afbeeldingen van gebouwen in huis. Unter den Trümmern könnten sich noch Menschen befinden, hieß es. Demnach is insgesamt 13 Bombenangriffe. Zie meer beschikbare merken.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Krieg in der Oekraïne :

Mindestens 51 Tote nach russischem Angriff auf Poltawa

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Laag in Oekraïne :

Selenskyj’s missie in Ramstein

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Oekraïnekrieg :

Meer kinderen zijn veilig in Oekraïne



Als u schade heeft aan de stadsinfrastructuur en de spoorweginfrastructuur, dan is dit de schade. Het hoofd van het kabinet van de Oekraïense president, Andrij Jermak, klaagde dat nu nog een grote stad werd geterroriseerd door Russische bomaanslagen. Zie daarvoor meer details Oekraïnedeed een beroep op die Verbündeten im Westen. Hiermee moet rekening worden gehouden door de gezamenlijke wereld in de economische omgeving van de Russische Federatie, en door het land dat verantwoordelijk is voor de oorlog.

De Oekraïense Flugabwehr rapporteerde 22 Russische Drohnenangriffe, waarvan 15 abgewehrt werden gezien. Het Land vertegenwoordigt zichzelf al meer dan twintig jaar in de Russische Angriffskrieg.

De Oekraïense president Wolodymyr Selenski was degene die stierf tijdens de laatste week van 900 bommen in Oekraïne. Dit betekent dat er 300 Drohnen- en 40 Raketenangriffe gegeben zijn. „De Russische Terreur kent geen pausen en kan nog steeds overleven toen de Einheit der Welt werd gestopt – Einjeit bei der Unterstützung der Ukraine und Einigkeit beim Druck in Rusland“, schreef Selenskyj op Telegram.

© dpa-infocom, dpa:240929-930-246894/1