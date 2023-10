Krieg im Nahen Osten: Nouripour fordert mehr Bildung und Empathie

Stand: 29. Oktober 2023 02:48 Uhr

Grünen-Chef Nouripour fordert, dem Antisemitismus in Deutschland entschieden entgegenzutreten. Er verurteilt den antisemitischen Inhalt von „Fridays for Future“. Gleichzeitig fordert er auch Empathie für die palästinensischen Opfer.

Der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, hat antisemitische Inhalte der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ in sozialen Netzwerken verurteilt. „Außerdem haben die Aktivisten ein Plüschtier in Form eines Oktopus ins Bild geschmuggelt“, sagte Nouripour den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mit Verweis auf ein auf Instagram veröffentlichtes Foto, auf dem auch die bekannte Aktivistin Greta Thunberg zu sehen ist.

„Der Oktopus ist seit Jahrzehnten als antisemitisches Symbol bekannt“, sagte Nouripour. „Jetzt wurden Verschwörungsideologien verbreitet. Diese Beiträge sind beunruhigend und inakzeptabel.“ Nouripour begrüßte, dass sich die deutsche Gruppe von Fridays for Future davon distanzierte. „Unsere volle Solidarität gilt den Juden weltweit und wir verurteilen den Terror der Hamas aufs Schärfste“, sagte Aktivistin Luisa Neubauer der Nachrichtenagentur dpa. „Wir distanzieren uns entschieden von den antisemitischen Beiträgen auf internationalen Kanälen.“

„Besondere Verantwortung der Deutschen“

Nouripour erinnerte an die besondere Verantwortung der Deutschen, den Antisemitismus mit aller Entschlossenheit zu bekämpfen, und forderte konkrete Schritte in Deutschland. „Erstens geht es darum, die Aufklärungsarbeit anzupassen. Es gibt immer weniger Zeitzeugen der Judenverfolgung im Nationalsozialismus. Wir brauchen Aufklärungskonzepte, die zeigen, dass es sich dabei um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende. Es muss eine klare Grenze gezogen werden, wo die Meinungsfreiheit endet und Hetze beginnt.

Auch mehr Aufklärungsarbeit zum Nahostkonflikt ist notwendig. „Die Palästinenser leiden massiv unter der Hamas, die gewaltsam die Kontrolle übernommen hat“, sagte Nouripour. „Hier kämpft eine Terrororganisation gegen einen demokratischen Staat – und gegen die Menschen, die sie angeblich befreien will.“

Nouripour fordert Israel zur Mäßigung auf

Er forderte auch Empathie für die palästinensischen Opfer. „Wir müssen Mitgefühl für alle Opfer haben. Es ist schrecklich, wenn Kinder leiden – egal, ob sie Israelis oder Palästinenser sind“, sagte Nouripour. Zugleich betonte er: „Die Hamas ist für die aktuelle Situation verantwortlich.“

Nouripour forderte Israel zu Mäßigung im Krieg gegen die militante islamistische Hamas auf, die den Gazastreifen regiert. „Die Israelis haben das Recht auf Selbstverteidigung. Es muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gelten“, sagte der Ko-Vorsitzende der Grünen. Es sei notwendig, humanitäre Korridore einzurichten, um die Zivilbevölkerung schnellstmöglich zu versorgen, forderte Nouripour.