Der Gaza-Krieg geht in die nächste Phase. Israel will seine Einsätze gegen die Hamas ausweiten. Angesichts der drohenden Eskalation verlegen die USA weitere Waffensysteme in die Region. Der Überblick.

Israel will nach zwei Wochen Bombardierung nun den Militäreinsatz gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen ausweiten. „Wir verstärken die Angriffe und minimieren die Gefahr“, zitierten israelische Medien am Samstag Armeesprecher Daniel Hagari. „Wir müssen unter den besten Bedingungen in die nächste Phase des Krieges eintreten.“ Es ist unklar, ob sich dies auf die erwartete Bodenoffensive bezieht.

Angesichts der drohenden Eskalation des Konflikts ordnete das Pentagon die Verlegung weiterer Waffensysteme nach Osten an Mittelmeer bei. Unterdessen geht Israel auch zunehmend gegen militante Palästinenser im besetzten Westjordanland vor. Am Sonntagabend sagte die Armee, sie habe im Vorfeld eines geplanten Angriffs eine „Terrorzelle“ in einer Moschee im Flüchtlingslager Dschenin angegriffen.

Israel bombardiert „Terrorzelle“ in Moschee

In der Al-Ansar-Moschee gibt es einen unterirdischen islamistischen „Terrorkomplex“. Hamas und der Islamische Dschihad hätten einen weiteren Terroranschlag geplant, teilte das israelische Militär auf Telegram mit. Unbestätigten Medienberichten zufolge wurden bei dem Angriff zwei Palästinenser getötet. Auch an der Grenze Israels zum Libanon kam es zu gewalttätigen Zwischenfällen. Die israelische Armee sagte, sie habe nach erneutem Beschuss aus dem Libanon „Terrorzellen“ im Südlibanon angegriffen. Im Libanon operiert die pro-iranische schiitische Miliz Hisbollah. Israels Verteidigungsminister Joav Galant sagte am Samstag, man habe sich nach Angaben seines Büros „entschlossen, an den Kämpfen teilzunehmen“.

Nach Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden über die „jüngsten Eskalationen durch den Iran und seine Stellvertreter“ in der Region des Nahen Ostens habe er den Einsatz zusätzlicher Waffensysteme angeordnet, teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer Erklärung mit. Er ordnete die Stationierung einer Batterie des hochmodernen Raketenabwehrsystems THAAD sowie Einheiten des leistungsstarken Luftverteidigungssystems Patriot in der Region an. Zuvor hatten sie USA Zur Abschreckung wurden bereits mehrere Kriegsschiffe und Luftwaffenstaffeln in die Region verlegt.

Sie dienten der Abschreckung, der Erhöhung des Schutzes der US-Streitkräfte in der Region und der Unterstützung der Verteidigung Israels, hieß es. Mittlerweile in der Gazastreifen eine weitere Verschärfung der Angriffe bevorsteht: „Wir werden für eine operative, professionelle Mission in den Gazastreifen vordringen: um Hamas-Aktivisten und die Infrastruktur zu zerstören“, kündigte Israels Armeechef Herzi Halevi an.

Seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober, bei dem in Israel 1.400 Menschen getötet und mehr als 200 Menschen als Geiseln im Gazastreifen entführt wurden, hat die israelische Armee Hunderte Ziele im Gazastreifen am Mittelmeer bombardiert. Offiziellen Angaben zufolge handelte es sich bei den meisten Todesopfern des Hamas-Angriffs in Israel um Zivilisten. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind dort bisher 4.385 Palästinenser gestorben, 62 Prozent davon Kinder und Frauen. Über 1.000 Menschen werden vermisst.

UN zur Lage im Gazastreifen: Die Welt muss mehr tun

Trotz der ersten Hilfslieferungen in den Gazastreifen warnen die humanitären UN-Organisationen, dass sich die Lage dort voraussichtlich weiter verschlechtern wird. Sie forderten am Samstagabend einen Waffenstillstand und ungehinderten Zugang für humanitäre Helfer und Hilfsgüter. Die Zahl der Todesfälle könnte aufgrund von Krankheitsausbrüchen und mangelnder Versorgung stark ansteigen. Der Gazastreifen befand sich bereits in einer verzweifelten Lage. „Jetzt ist die Situation katastrophal. Die Welt muss mehr tun.“

Am Samstag durften nach langwierigen Verhandlungen erstmals 20 Lastwagen mit Hilfsgütern aus Ägypten in den Gazastreifen einreisen. Am selben Tag trafen sich mehrere Staats- und Regierungschefs aus der Nahost-Region sowie Vertreter der UN und westlicher Staaten zu einem „Friedensgipfel“ in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, doch auf Entspannung gab es keine Hoffnung – auch weil Israel wurde nicht eingeladen. Die Angriffe Israels wurden scharf kritisiert, aber auch der Terror der Hamas.

Hoffe auf die Freilassung weiterer Geiseln

Nach der Freilassung zweier US-Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas besteht vorsichtige Hoffnung, dass weitere Geiseln freigelassen werden. Das sei „ein kleiner Funke Hoffnung auch für andere“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach dem Nahost-Gipfel in Kairo. Die Geiseln, darunter auch Deutsche, waren das zentrale Thema. Katar, das die Freilassung der ersten beiden Geiseln vermittelt hatte, zeigte sich optimistisch. „Wir sind auf einem Weg, der sehr bald zur Freilassung der Geiseln, insbesondere der Zivilisten, führen wird“, sagte Majid al-Ansari, Sprecher des Außenministeriums, gegenüber der „Welt am Sonntag“. Nach Angaben eines Sprechers will die Hamas erst nach dem Krieg über die Freilassung israelischer Soldaten verhandeln.

Mittlerweile wollen nach Angaben des israelischen Militärs immer mehr ultraorthodoxe Juden in der Armee dienen. Die Anfragen dieser Gruppe häufen sich im Gaza-Krieg, sagte Armeesprecher Hagari am Samstag. Viele strenggläubige Männer versuchen meist, dem Militärdienst zu entgehen, was bei anderen Bevölkerungsgruppen großen Unmut hervorruft. In den vergangenen Tagen gingen bei der Armee mehr als 2.000 Anfragen von Ultraorthodoxen ein. Das Militär plant, ab Montag mit der Einberufung von Freiwilligen zu beginnen.

Türkiye und Ägypten wollen, dass die Gewalt endet

Unterdessen telefonierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit Hamas-Chef Ismail Haniya und besprach die Lage im Gazastreifen. Wie der Pressedienst der türkischen Regierung am Samstag auf Plattform

Ägypten plädiert auch nach dem Gipfel in Kairo weiterhin für eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern. Ein „unabhängiger palästinensischer Staat“ müsse in kurzer Zeit entstehen, wenn die aktuelle Krise zu einem „neuen politischen Geist“ geführt habe, erklärte das ägyptische Präsidialamt am Samstag. „Die Palästinenser müssen alle Rechte genießen, die andere Menschen genießen“ – vor allem einen Staat, der ihre Identität verkörpert.

Das wird am Sonntag wichtig sein

In Berlin ist eine große Solidaritätsdemonstration mit Israel geplant. Unterdessen bereitet Israel weiterhin eine Bodenoffensive im Gazastreifen vor. Auch nach dem Eintreffen der ersten Hilfsgüter ist die Lage der Menschen in dem von Israel abgeschotteten Gebiet katastrophal und droht sich nach Angaben der Vereinten Nationen weiter zu verschlechtern.

dpa