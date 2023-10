In einem Dokument spricht die israelische Regierung von der Umsiedlung von Menschen aus Gaza auf die Sinai-Halbinsel. Dies wird scharf kritisiert.

BERLIN taz | In einem internen Dokument hat die israelische Regierung ein Szenario durchgespielt, das Traumata in der palästinensischen Bevölkerung hervorruft und auch international auf große Ablehnung stößt. Das Dokument diskutiert, wie die mehr als zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel umgesiedelt werden könnten. Das ist ein beängstigendes Szenario für Ägypten.

Das zehnseitige Dokument wurde erstmals vom israelischen Nachrichtenportal Sicha Mekomit veröffentlicht. Laut israelischen Medienberichten wurde es im Auftrag des Geheimdienstministeriums verfasst. Es ist auf den 13. Oktober datiert, wenige Tage nach dem Großangriff der Hamas auf israelische Zivilisten. Das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu bestätigte am Montag die Existenz des Dokuments, spielte seine Bedeutung jedoch herunter. Es handele sich um ein Arbeitsdokument, „wie es auf allen Ebenen der Regierung und ihrer Sicherheitsorgane verfasst wurde“.

Da die Umsetzbarkeit fraglich ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es sich nur um grobe Überlegungen handelt. Die Autoren schlagen vor, die Zivilbevölkerung Gazas in Zeltstädten auf der Sinai-Halbinsel anzusiedeln, während die Feindseligkeiten noch andauern, und später dauerhafte Städte und einen nicht näher bezeichneten humanitären Korridor zu errichten.

Im Mittelpunkt scheint die Einrichtung einer Sicherheitszone zu stehen, die die Palästinenser im Sinai von Israel fernhalten soll. Hamas, die derzeit in Gaza regiert und die Unterstützung der Bevölkerung genießt, hat es sich zum Ziel gesetzt, Israel zu zerstören. Israel will die Terrororganisation vollständig zerstören, hat aber noch keine konkreten Pläne für Gaza nach dem Sturz der Hamas vorgelegt.

Erinnerung an ein Trauma

Die Reaktionen auf das durchgesickerte Dokument ließen nicht lange auf sich warten: Eine Massenvertreibung käme „einer neuen Kriegserklärung gleich“, sagte Nabil Abu Rudeineh, Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, gegenüber der Nachrichtenagentur AP. „Wir sind gegen eine Verlegung an einen beliebigen Standort und halten dies für eine rote Linie. Was 1948 geschah, darf sich nicht wiederholen.“

Schon vor Bekanntwerden des Papiers und seit Beginn der Bombardierung Gazas infolge des Hamas-Massakers hatte sich unter den Palästinensern das Narrativ verbreitet, dass sich die „Nakba“ (Katastrophe) von 1948 wiederholen könnte. So beschreiben Araber die Flucht und Vertreibung von rund 750.000 Menschen im Zuge der Staatsgründung Israels. In der palästinensischen Gesellschaft erinnern Überlegungen zum Bevölkerungstransfer an ein Trauma, das in vielen Familien über Generationen weitergegeben wird.

Ägypten reagierte zunächst nicht auf das Arbeitspapier. Allerdings lehnt Kairo die Ansiedlung von Palästinensern in Ägypten strikt ab. Präsident Abdel Fattah al-Sisi kam zwei Jahre nach der Revolution 2011 gegen eine von der islamistischen Muslimbruderschaft geführte Regierung an die Macht. Seitdem geht er rigoros gegen Dissidenten vor, insbesondere gegen die Muslimbruderschaft.

Aus der islamistischen Organisation ging einst die Hamas hervor. Es wäre unvermeidlich, dass es unter den Flüchtlingen aus Gaza auch Sympathisanten der Hamas und der Muslimbruderschaft gäbe. Allerdings kommuniziert Kairo diese Besorgnis nicht offen, sondern vertritt vielmehr das Argument, dass die Aufnahme von Menschen aus Gaza der palästinensischen nationalen Sache abträglich wäre.

Bemerkenswert an dem Arbeitspapier sind die Kommentare zur Umsetzung des Plans: Die Autoren geben zu, dass der Vorschlag international keine Akzeptanz finden werde. Aber: „Nach unserer Einschätzung würden die Kampfhandlungen nach der Evakuierung der Bevölkerung zu weniger Opfern unter der Zivilbevölkerung führen, als bei einem Verbleib der Bevölkerung zu erwarten wäre.“ Offensichtlich sehen sich die Autoren in einem Dilemma zwischen Vertreibung und hohen zivilen Opferzahlen.

Ein weiteres Szenario mit der PA

Neben dem Ägypten-Plan wird in dem Papier noch ein weiteres Szenario erwähnt. Demnach könnte die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde (PA) nach dem Sturz der Hamas auch im Gazastreifen regieren. Dies wird jedoch abgelehnt, da die Autoren die PA nicht für in der Lage oder willens halten, Angriffe auf Israel zu verhindern. Eine Machtübergabe an die Palästinensische Autonomiebehörde wäre ein „Sieg für die palästinensische Nationalbewegung“, „ein Sieg, der das Leben Tausender israelischer Zivilisten und Soldaten kosten wird“.

Kürzlich hat sich auch der Regierungschef der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammad Shtajjeh, gegen die Herrschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza in absehbarer Zukunft ausgesprochen. Dies komme nicht in Frage, solange es keine politische Lösung für das Westjordanland und einen separaten palästinensischen Staat gebe, sagte Shtajjeh Wächter.

Aus palästinensischer Sicht sollten die Berichte des Arbeitspapiers auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Westjordanland gelesen werden. Dort findet seit Längerem ein Paradigmenwechsel statt, der sich auch im Koalitionsvertrag der israelischen Regierung im Dezember widerspiegelte. Darin behauptet sie ein „Exklusivrecht“ des jüdischen Volkes auf das gesamte Gebiet zwischen Jordanien und Mittelmeer. Netanjahu hatte zuvor versprochen, das Westjordanland zu annektieren, dies jedoch nie umgesetzt.