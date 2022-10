Krieg gegen die Ukraine: + Zelenskyj klagt über beispiellosen Terror +

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die russischen Luftangriffe als einen beispiellosen Angriff auf die Energieversorgung bezeichnet. Bayerns Ministerpräsident Söder plädiert für mehr Waffenlieferungen an die Ukraine. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, mehr Waffen an die Ukraine zu liefern – und gleichzeitig nach einer politischen Lösung zu suchen. „Es braucht verstärkte Rüstungslieferungen, aber immer im Nato-Bündnis. Die Ukraine muss in die Lage versetzt werden, aus einer Position der Stärke heraus mit Russland zu verhandeln“, sagte Söder von der Mediengruppe Bayern.

1:15 Uhr

Selenskyj klagt über beispiellosen Terror gegen den Energiesektor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russischen Luftangriffe als einen beispiellosen Angriff auf die Energieversorgung seines Landes bezeichnet. „Russische Terroristen haben so schwierige Bedingungen für unsere Energiearbeiter geschaffen, dass niemand in Europa so etwas jemals gesehen oder erlebt hat“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Er warnte erneut vor drohenden Stromausfällen im ganzen Land und rief die Bevölkerung zum Energiesparen auf.

Zudem kritisierte er die seiner Meinung nach unzureichende Umsetzung des Getreideabkommens. Russland behindert weiterhin den Export ukrainischer Lebensmittel auf dem Seeweg. Der 44-Jährige beklagte, dass 175 Schiffe im Stau stünden und auf ihre Räumung warteten. „Es ist offensichtlich, dass Russland beabsichtigt, die globale Nahrungsmittelkrise erneut zu eskalieren, um die Gefahr des Hungertods zurückzubringen.“ Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, den Druck auf Moskau zu erhöhen.