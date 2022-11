Krieg gegen die Ukraine: ++ UNO: Fortschritte bei Getreideverhandlungen ++

Die UN berichtet von Fortschritten bei den Verhandlungen über die Zukunft des Getreideabkommens. Nach Angaben der USA hat die Ukraine in Cherson einen „außergewöhnlichen Sieg“ errungen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Vereinten Nationen haben Fortschritte bei den Verhandlungen mit Moskau über die Verlängerung des Abkommens über den Export ukrainischer und russischer Agrargüter gemeldet. UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths und Rebecy Grynspan, Generalsekretärin der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, informierten eine russische Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Außenministers Sergej Werschinin in Genf über Schritte, um russische Kritik an der Umsetzung des Abkommens anzugehen, sagte eine UN-Sprecherin Stephanie Tremblay. Russische Diplomaten beklagten im Vorfeld Probleme bei der Finanzierung und Versicherung von Schiffen für Getreide- und Düngemittelexporte sowie bei der Suche nach Häfen, in denen russische Schiffe anlegen könnten.

4:40 Uhr

Die Ukraine erringt laut US einen „außergewöhnlichen Sieg“ in Cherson

Nach dem Abzug russischer Truppen aus der ukrainischen Stadt Cherson sprachen die USA von einem „außergewöhnlichen Sieg“ für Kiew. „Es sieht so aus, als hätten die Ukrainer gerade einen außergewöhnlichen Sieg errungen, bei dem die einzige regionale Hauptstadt, die Russland in diesem Krieg erobert hat, nun wieder unter ukrainischer Flagge steht“, sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Samstag auf einer Reise mit US-Präsident Joe Biden gegenüber Reportern in Kambodscha. Das sei „bemerkenswert“. Sullivan sagte, der russische Rückzug habe „breitere strategische Auswirkungen“. Dazu gehört die Verringerung der längerfristigen Bedrohung durch Russland für andere südukrainische Städte wie Odessa. Dieser große Moment sei der „unglaublichen Hartnäckigkeit und Geschicklichkeit der Ukrainer“ zu verdanken. Er verwies aber auch auf die Unterstützung der USA und anderer Länder.