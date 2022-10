Krieg gegen die Ukraine: + UN fordert Verlängerung des Getreideabkommens +

UN-Generalsekretär Guterres hat eine Verlängerung des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Nach Angaben der EU hat die EU 17 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten eingefroren. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die ursprüngliche Laufzeit des Abkommens über ukrainische Exporte beträgt 120 Tage mit der Option, es am 19. November zu verlängern, „wenn keine Partei etwas dagegen hat“, sagte Dujarric.

Unter Vermittlung der Türkei und der UN einigten sich Russland und die Ukraine im Juli darauf, die Getreidelieferungen an die Ukraine wieder aufzunehmen. Ein weiteres Abkommen vom Juli ermöglicht den Export russischer Nahrungsmittel und Düngemittel trotz westlicher Sanktionen. Russland beklagt, dass es trotz des Abkommens seine Produkte aufgrund von Finanz- und Logistiksanktionen nicht verkaufen kann.

Die EU hat 17 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten eingefroren

Laut Justizkommissar Didier Reynders hat die Europäische Union im Rahmen des Sanktionspakets gegen Russland mehr als 17 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten eingefroren. „Bisher wurden die Vermögenswerte von 90 Personen eingefroren, über 17 Milliarden Euro in sieben Mitgliedsstaaten, davon 2,2 Milliarden Euro in Deutschland“, sagte der Belgier den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine vor acht Monaten hat die EU acht Sanktionspakete verabschiedet. Vor allem ukrainische Politiker haben immer wieder gefordert, das eingefrorene Vermögen für den Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg zu verwenden.

Reynders sagte: „Wenn die EU Gelder aus kriminellen Transaktionen beschlagnahmt, ist es möglich, sie in einen Entschädigungsfonds für die Ukraine zu leiten. Die Summe reicht jedoch bei weitem nicht aus, um den Wiederaufbau zu finanzieren.“