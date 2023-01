Krieg gegen die Ukraine: ++ Ukraine bittet um Langstreckenraketen ++

Live-Blog



Stand: 29.01.2023 01:23 Uhr

Die Ukraine bittet ihre Verbündeten um Langstreckenraketen und führt Gespräche. Der Thüringer CDU-Chef Voigt fordert mehr Diplomatie statt Waffen – viele Menschen befürchteten einen Dritten Weltkrieg. Die Entwicklungen im Liveblog.

1:23 Uhr Gespräche über angeforderte Langstreckenraketen Laut dem Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mykhailo Podolyak, führen die Ukraine und ihre Verbündeten derzeit Gespräche über Kiews Forderungen nach Langstreckenraketen. Die Gespräche schreiten zügig voran, sagte Podoliak dem ukrainischen Sender Freedom. Die Ukraine brauche Langstreckenraketen, um russischen Angriffen auf ukrainische Siedlungen und Zivilisten zuvorzukommen, betonte Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Die Ukraine braucht in den USA hergestellte ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von 185 Meilen. Washington hatte sich zuvor geweigert, solche Waffen an die Ukraine zu liefern.

1:01 Uhr Zelenskyy für Olympia 2024 ohne russische Athleten Der ukrainische Präsident Selenskyj verstärkt seine Bemühungen, russische Athleten von den Olympischen Spielen 2024 auszuschließen. Die Ukraine will eine internationale Kampagne starten, um Russland aus den Sommerspielen in Paris herauszuhalten, sagt Selenskyj. Sollten Russen an den Spielen teilnehmen, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis sie den russischen Angriff auf die Ukraine mit „Terrorsymbolen“ rechtfertigen würden. Die Ukraine hat gedroht, die Sommerspiele zu boykottieren, wenn russische und weißrussische Athleten an den Olympischen Spielen 2024 teilnehmen dürfen.

00:33 Uhr Thüringer CDU-Chef: Viele fürchten den Dritten Weltkrieg Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat sich dafür ausgesprochen, mehr über diplomatische Lösungen im Ukraine-Krieg und weniger über Waffen zu diskutieren. „Der Krieg in der Ukraine macht den Menschen Angst – wirtschaftlich und in Bezug auf ihre persönliche Sicherheit“, sagte Voigt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viele fürchteten einen dritten Weltkrieg. „Wir müssen ernst nehmen, wie sehr sich die Menschen darüber Sorgen machen – über alle Generationen hinweg.“ Deutschland müsse wieder die führende diplomatische Macht in Europa werden, forderte er. Die großen Ängste vor allem bei Deutschlands osteuropäischen Nachbarn sollten für Bundeskanzler Scholz Ansporn sein, „gemeinsam mit Frankreich eine europäische Friedensinitiative zu schmieden“, sagte Voigt.

00:17 Uhr Sanktionen gegen Russland-Anhänger Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Sanktionen gegen 185 Unternehmen und Einzelpersonen verhängt, die Russlands Krieg unterstützen. Demnach würden Firmen und Unternehmer bestraft, die im Auftrag des „Aggressorstaates“ Personal und Militärtechnik per Bahn transportieren, sagte Zelenskyj in seiner Videobotschaft. Das beschlagnahmte vorhandene Vermögen kommt der Landesverteidigung zugute. Auch weißrussische Unternehmen, die Russland bei Transporten unterstützen, stehen mit 182 Unternehmen und drei Personen auf der Liste.