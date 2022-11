Krieg gegen die Ukraine: ++ Stoltenberg warnt davor, Moskau zu unterschätzen ++

Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt davor, Moskau zu unterschätzen. Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, die gesamte Infrastruktur in Cherson zu zerstören. Alle Entwicklungen im Liveblog.

2:50 Uhr

Selenskyj wirft Russland vor, die gesamte Infrastruktur in Cherson zu zerstören

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zerstörten russische Truppen die gesamte Infrastruktur in der Stadt, bevor sie sich aus der Stadt Cherson zurückzogen. „In Cherson gibt es keinen Strom, keine Kommunikation, kein Internet und kein Fernsehen“, sagte Zelenskyj in einer Videobotschaft nach seinem Besuch in der Stadt am Abend. „Alle wichtigen Einrichtungen in der Stadt und in der Region sind vermint.“

Bei seinem Besuch in der Stadt beschrieb Selenskyj die Rückeroberung von Cherson als „den Anfang vom Ende des Krieges“. Laut dem staatlichen Stromversorger Ukrenergo ist der größte Teil der befreiten Region Cherson seit dem 6. November ohne Strom. Laut Ukrenergo-Chef Wolodymyr Kudryzkyj hatten die russischen Truppen ein wichtiges Kraftwerk zerstört. Die Anlage „versorgte das gesamte rechte Ufer der Region Cherson und einen bedeutenden Teil der Region Mykolajiw mit Strom“.