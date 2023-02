Krieg gegen die Ukraine: ++ Selenskyj dankt Deutschland für Hilfe ++

Nach dem Besuch von Verteidigungsminister Pistorius dankte Präsident der Ukraine Selenskyj Berlin und allen Partnern. Vizekanzler Habeck hofft, dass die versprochenen Panzer die russische Offensive abwehren. Die Entwicklungen im Liveblog.

2:51 Uhr

Habeck: Panzer sollen die Frühjahrsoffensive abwehren

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hofft, dass die von Deutschland zugesagte weitere Panzerlieferung der Ukraine helfen wird, eine erwartete neue Welle russischer Angriffe abzuwehren. „Es gibt große Zahlen, die dort bereitgestellt werden, um die russische Frühjahrsoffensive abzuwehren“, sagte der Vizekanzler in der US-Hauptstadt Washington.

Zuvor hatte das Bundeswirtschaftsministerium den Export von bis zu 178 Kampfpanzern Leopard 1A5 in die Ukraine genehmigt. „Wie viele Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 tatsächlich in die Ukraine geliefert werden, hängt von den notwendigen Reparaturarbeiten ab“, hieß es. Die Bundesregierung hatte bereits in der vergangenen Woche ihre generelle Genehmigung für den Export erteilt.