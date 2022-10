Krieg gegen die Ukraine: ++ Schoigu warnt vor „schmutziger Bombe“ ++

Der russische Verteidigungsminister hat der Ukraine vorgeworfen, eine „Provokation“ mit einer sogenannten schmutzigen Bombe geplant zu haben. Nach Angaben der Ukraine sind weitere Getreideträger auf dem Weg nach Asien und Europa. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Scholz und Schmyhal trafen sich am Rande der Konferenz auch zu bilateralen Gesprächen über die deutsche Unterstützung für die Ukraine und den Wiederaufbau.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal eröffnen heute in Berlin das fünfte Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum. Es ist das erste derartige bilaterale Ereignis seit Beginn des russischen Angriffskrieges.

Unterdessen wirft die Ukraine Russland weiterhin vor, die vollständige Umsetzung des Getreideabkommens zu blockieren. „Infolgedessen wurden diese Häfen in den letzten Tagen nur zu 25 bis 30 Prozent ihrer Kapazität genutzt“, sagte das Infrastrukturministerium der Ukraine.

US-Außenminister Antony Blinken hat die Behauptung Russlands zurückgewiesen, die Ukraine beabsichtige, eine „schmutzige Bombe“ auf ihrem eigenen Territorium zu zünden. Die russischen Vorwürfe seien falsch, schrieb Blinken am Sonntagabend auf Twitter. Er sprach darüber mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba und versprach ihm weitere Unterstützung aus den USA.

„Wir müssen jetzt anfangen, zerstörte Wohngebäude, Schulen, Straßen, Brücken, die Infrastruktur und die Energieversorgung aufzubauen, damit das Land schnell wieder auf die Beine kommt.“ Schließlich braucht die Ukraine die Perspektive, nach Kriegsende wirtschaftlich wieder in Gang zu kommen. Die Themen würden diese Woche auf einer internationalen Konferenz in Berlin diskutiert.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz fordern einen internationalen „Marshallplan des 21. Jahrhunderts“ für den Wiederaufbau der Ukraine. Neben Soforthilfe solle dies bereits heute bedacht werden, schrieben beide in einem gemeinsamen Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

1:26 Uhr

Russischer Verteidigungsminister warnt vor „schmutziger Bombe“

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat der Ukraine vorgeworfen, eine „Provokation“ mit einer sogenannten schmutzigen Bombe geplant zu haben. Er habe den Vorwurf in Telefonaten mit den Verteidigungsministern Großbritanniens, Frankreichs und der Türkei am Sonntag erhoben, hieß es in Mitteilungen seines Ministeriums.

Der ukrainische Präsidentenberater Myhalo Podoliak wies dies als „eine absolute und ziemlich vorhersehbare Absurdität“ zurück. Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst sagte in einer Fernsehansprache, dass die internationale Gemeinschaft Shoigu wahrscheinlich nicht glauben werde. „Wenn Russland anruft und sagt, dass die Ukraine angeblich etwas tut, bedeutet das nur eines: Russland hat bereits alles vorbereitet“, sagte er und schlug eine russische Operation unter falscher Flagge vor.

Außenminister Dmytro Kuleba sagte, die Ukraine habe keine „schmutzige Bombe“ und habe auch nicht die Absicht, sich eine anzuschaffen. Dabei handelt es sich um einen herkömmlichen Sprengsatz, der radioaktiven Abfall verstreut und somit große Flächen bestrahlen kann.