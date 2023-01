Krieg gegen die Ukraine – Reuters-Reporter finden kaum Anzeichen eines russischen Angriffs

Beschädigte Gebäude nach russischem Angriff in der Ukraine (Archiv) (Andriy Andriyenko/AP/dpa)

Ein Sprecher der ukrainischen Armee sagte der britischen BBC, es handele sich um Moskau-Propaganda. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass ihre Reporter die von Russland angegebenen Ziele besucht haben. An Gebäuden entstand nur geringer Sachschaden.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium einen Luftangriff auf provisorische Militärkasernen der ukrainischen Streitkräfte in Kramatorsk im Osten gemeldet. Es handelte sich um Vergeltung für den ukrainischen Beschuss einer russischen Stellung in der Stadt Makiivka in der Region Donezk vor einer Woche, hieß es.

