NATO-Admiral: Russland verliert jeden Tag an Boden

Vor einigen Monaten startete die Ukraine eine Gegenoffensive gegen die russischen Angreifer. „Wir machen Fortschritte, aber der Preis ist hoch“, sagt NATO-Admiral Rob Bauer.

Demnach drängt das ukrainische Militär in seiner Gegenoffensive auf russische Truppen NATO-Admiral Rob Bauer legt jeden Tag etwa 200 bis 300 Meter zurück. Die Ukrainer hätten dafür einen hohen Preis bezahlt, es gebe viele Tote und Verletzte, sagte er am Samstag auf der Jahrestagung des Nato-Militärausschusses in Oslo. „Die Russen verlieren jeden Tag 200, 300 Meter“, sagte der Niederländer.

Der Grund dafür, dass die Offensive nicht schneller vorankommt, ist die enorme Anzahl russischer Minen. Es gibt kilometerlange Minenfelder mit fünf bis sechs Minen pro Quadratmeter, die die Ukrainer zurückhalten. „Man muss buchstäblich nach vorne kriechen, um durchzukommen.“ Er widersprach auch der Meinung, dass der ukrainische Vormarsch aufgrund von Munitionsmangel langsam sei.

Der Ukraine wehrt seit mehr als 18 Monaten eine russische Invasion ab. Vor gut drei Monaten startete Kiew eine Gegenoffensive und will vor allem im Süden des Landes die russischen Verteidigungslinien durchbrechen. Derzeit kontrolliert Moskau rund 100.000 Quadratkilometer ukrainisches Territorium, darunter auch die 2014 annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim.

dpa