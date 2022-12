Krieg gegen die Ukraine: + NASA: Russland erntet ukrainischen Weizen +

Live-Blog



27.11.2022 • 23:05 Uhr NASA: Russland erntet ukrainischen Weizen

Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA hat Russland in diesem Jahr Weizen im Wert von rund einer Milliarde Dollar (rund 950 Millionen Euro) auf ukrainischen Feldern geerntet. Rund 5,8 Millionen Tonnen Weizen wurden auf Feldern in der Ukraine geerntet, die nicht unter der Kontrolle des Landes stehen, sagte NASA Harvest, das Ernährungssicherheits- und Landwirtschaftsprogramm der US-Raumfahrtbehörde.

Für die Vermessung verwendet die NASA Harvest zusammen mit mehreren Partnerinstitutionen Satellitendaten und -modelle. Die am Forschungsprojekt beteiligten Wissenschaftler schätzen, dass in diesem Jahr in der Ukraine insgesamt rund 26,6 Millionen Tonnen geerntet wurden, deutlich mehr als bisher prognostiziert. Das ist zwar weniger als die Rekordernte von 33 Millionen Tonnen im Vorjahr, aber nahe am Durchschnitt.

4:23 Uhr Der US-Geheimdienst sieht eine anhaltende Verlangsamung der Kampfaktivitäten

Der US-Geheimdienst geht davon aus, dass sich die Verlangsamung der Kämpfe in der Ukraine fortsetzen wird. „Wir sehen bereits eine Art verringertes Konflikttempo und wir erwarten, dass sich dies in den kommenden Monaten fortsetzen wird“, sagte Avril Haines, Direktorin des nationalen Geheimdienstes.

Beide Länder würden versuchen, sich mit Nachtvorräten einzudecken, um sich auf eine Gegenoffensive nach dem Winter vorzubereiten. Trotz russischer Angriffe auf das ukrainische Stromnetz und andere zivile Einrichtungen gibt es keine Anzeichen eines reduzierten ukrainischen Widerstandswillens.

