Krieg gegen die Ukraine: ++ Kreml wirft Ukraine Kriegsverbrechen vor ++

Russland fordert eine Untersuchung mutmaßlicher Hinrichtungen russischer Soldaten. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gehen die schweren Kämpfe in der Region Donezk weiter. Die neusten Entwicklungen im Liveblog.

12:40 Uhr

Selenskyj: Die schweren Kämpfe in Donezk gehen weiter

Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj dauern die schweren Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen in der Region Donezk in der Ostukraine an. Es gebe „weder Entspannung noch Atempause“, sagte Zelenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Abend. Rund 100 russische Angriffe waren am Vortag in der Region Donezk abgewehrt worden. Die ukrainischen Truppen würden von Grenzschutzeinheiten aus Charkiw und Sumy unterstützt. Eine Brigade der Nationalgarde kämpft in Bakhmut. „Wir werden dem Feind in keinem der Frontgebiete nachgeben“, sagte Selenskyj. „Wir reagieren überall, wir halten unsere Positionen.“

Trotz der heftigen Kämpfe in der Kohle- und Stahlregion Donbass in der Ostukraine hat sich der Frontverlauf derzeit kaum verändert, heißt es in den militärischen Lageberichten beider Seiten vom Freitag. In den fast neun Monaten seit der russischen Invasion am 24. Februar haben die russischen Streitkräfte kaum Geländegewinne erzielt.