Krieg gegen die Ukraine: ++ Kiew meldet Rückeroberungen im Süden ++

Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtet, dass die Armee im Süden des Landes große Fortschritte gemacht habe. Finanzminister Lindner geht davon aus, dass die USA die Ukraine auch nach den Zwischenwahlen stark unterstützen werden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Als Lehre aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine will die deutsche Wirtschaft künftig einseitige Abhängigkeiten vermeiden. Das sagte Industriepräsident Siegfried Russwurm der dpa vor einer Asien-Pazifik-Konferenz in Singapur, zu der auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet werden.

00:43 Uhr

Eine veränderte US-Ukraine-Strategie erwartet Lindner nicht

Bundesfinanzminister Christian Lindner rechnet nicht damit, dass die Hilfen für die Ukraine im Zuge der Zwischenwahlen in den USA eingeschränkt werden. In der ZDF-Sendung „maybrit illner“ sagt Lindner, er habe „keine Anzeichen dafür, dass die USA ihre Politik gegenüber der Ukraine ändern“. Mit seinem US-Amtskollegen steht er in regelmäßigem Kontakt. Die USA sehen „die besondere Bedeutung dieses Krieges in geopolitischer Hinsicht“. Es geht um Humanität, aber auch um die europäische Sicherheitsarchitektur und die Werte liberaler Demokratien.