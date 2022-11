Krieg gegen die Ukraine: + IAEA fordert Russlands Abzug aus Saporischschja AKW +

Die Internationale Atomenergiebehörde hat Russland aufgefordert, sich aus dem ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja zurückzuziehen. CDU-Politiker Schäuble räumt Fehler der Vergangenheit im Umgang mit Russland ein. Die Entwicklungen im Liveblog.

07:00 Uhr

Schäuble über Russland: „Wir wollten es nicht sehen“

Der frühere Bundestagspräsident und Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble hat frühere Fehler im Umgang mit Russland eingeräumt. Auf die Frage, ob er sauer auf sich selbst sei, sagte der CDU-Politiker dem „Handelsblatt“: „Das wollten wir natürlich nicht sehen, das gilt für alle.“

In seiner Zeit als Innenminister sprach er mit seinem russischen Amtskollegen darüber, wie wir gemeinsam den islamistischen Terror bekämpfen könnten. „Ich hätte mir ansehen können, was Russland in Tschetschenien macht. Oder dem damaligen polnischen Präsidenten Lech Kaczynski zuhören können.“ Nach Russlands Angriff auf Georgien warnte er: „Erst kommt Georgien, dann die Ukraine, dann Moldawien, dann das Baltikum und dann Polen. Er hatte recht“, sagte Schäuble.