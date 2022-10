Krieg gegen die Ukraine: + Fortsetzung der Kämpfe in Charkiw, Donezk und Cherson +

Die Ukraine berichtet, dass die russischen Streitkräfte in den Regionen Charkiw, Donezk und Cherson weiterhin schweren Beschuss durchführen. Laut UNICEF verarmen vier Millionen Kinder in Osteuropa und Zentralasien durch die Folgen des Krieges. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die schwersten Kämpfe finden nördlich von Bachmut statt, schreibt der ukrainische Militärexperte Oleh Zhdanov. Ukrainische Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden russische Vorstöße auf die Städte Torske und Sprine zurückgeschlagen. „(Die Russen) beschlossen, durch Torske und Sprine zu ziehen.“ Die Frontlinie verschiebt sich ständig. „Unser Kommando schickt Verstärkung dorthin, Männer und Artillerie, um der russischen Überlegenheit in diesen Gebieten entgegenzuwirken.“

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte beschießen russische Streitkräfte weiterhin ukrainische Stellungen an mehreren Fronten, darunter Städte in den Regionen Charkiw, Donezk und Cherson.

3:32 Uhr

UNICEF: Vier Millionen Kinder, die durch die Auswirkungen des Krieges verarmt sind

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben die Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine vier Millionen Kinder in Osteuropa und Zentralasien in die Armut getrieben. „Kinder tragen die größte Last der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges“, sagte die UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF. Als Folge des Konflikts und der daraus resultierenden Inflation stieg die Zahl armer Kinder in Osteuropa und Zentralasien innerhalb eines Jahres um 19 Prozent.

UNICEF stützt seinen Bericht auf Daten aus 22 Ländern. Dementsprechend sind die Auswirkungen des Krieges auf Kinder in Russland und der Ukraine besonders stark. Dem Bericht zufolge entfallen drei Viertel des Anstiegs der in Armut lebenden Kinder auf Russland, wo die Zahl der armen Kinder infolge des Krieges um 2,8 Millionen gestiegen ist. Laut UNICEF ist die Zahl armer Kinder in der Ukraine wegen des Krieges um eine halbe Million gestiegen. An dritter Stelle steht Rumänien, wo die Zahl der in Armut lebenden Kinder um 110.000 gestiegen ist.