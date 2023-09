Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte den beteiligten Einheiten für die Rückeroberung der Stadt Klischtschjiwka im Osten des Landes. „Heute möchte ich besonders die Soldaten erwähnen, die nach und nach das Eigentum der Ukraine zurückerobern, insbesondere im Gebiet Bachmut“, sagte Selenskyj gestern Abend in seiner täglichen Videobotschaft. „Klishchiyivka. Atemberaubende Jungs“, sagte er.

Das ukrainische Militär hatte zuvor die Rückeroberung der Stadt südlich von Bachmut gemeldet. „Ich kann bestätigen, dass dies dank der Bemühungen der 80. Luftangriffsbrigade, der 5. Angriffsbrigade und der kombinierten Brigade der Nationalpolizei „Ljut“ („Wut“) erreicht wurde“, zitierte die Zeitung „Ukrainskaya Pravda“ die Armee Der Sprecher der Gruppe sagte gestern Ost, Ilya Yevlash.

Einige Stunden zuvor hatte der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, auf Telegram ein Foto veröffentlicht, das ukrainische Soldaten in der Stadt in der Region Donezk zeigen soll. „Die Ukraine holt sich immer zurück, was ihr gehört“, schrieb Yermak.

Die taktische Lage der russischen Besatzer verschlechterte sich

Die Lyut-Brigade veröffentlichte ein Video, in dem sie auch die Einnahme der Stadt unmittelbar südlich der Stadt Bachmut ankündigte. „Aber der Feind versucht weiterhin, sie wieder zu besetzen“, sagte einer der Soldaten, der die ukrainische Flagge und die Flaggen der beteiligten Armeeeinheiten in die Kamera hielt. Im Hintergrund ist der ständige Kampflärm zu hören.

Bisher gab es von russischer Seite keinen Kommentar. Die Berichte der Konfliktparteien können zunächst oft nicht unabhängig überprüft werden.

Mit der Einnahme von Klischtschjiwka durch die Ukraine verschlechterte sich die taktische Lage der russischen Besatzer in Bachmut erheblich. Sie laufen nun Gefahr, in die Zange von Süden und Norden zu geraten. Seit gut einem halben Jahr streiten sich Russen und Ukrainer um Bachmut in der Region Donezk. Seitens der russischen Streitkräfte wurden hier vor allem Söldner der Wagner-Privatarmee eingesetzt. Ende Mai erklärte Russland die Stadt für erobert.

Die ukrainische Armee setzt ihre Angriffe fort

Die ukrainische Armee sagt, sie setze ihre Gegenoffensive um Klischtschjiwka fort. „Die Verteidigungskräfte setzen ihre Offensivoperationen in der Nähe von Klishchiyivka fort, fügen dem Feind erhebliche Verluste zu (…) und festigen ihre neuen Positionen“, teilte der ukrainische Generalstab am Morgen auf Facebook mit. Die Russen versuchten auch erfolglos, die ukrainische Verteidigungslinie um die Stadt Andriyivka zu durchbrechen, hieß es aus Kiew.

Todesfälle durch russische Luftangriffe

Russland hat Anfang der Woche erneut Luftangriffe auf die Ukraine geflogen. Nach eigenen Angaben wehrte das ukrainische Militär in der Nacht zum Montag alle 17 Marschflugkörper vom Typ Ch-101, Ch-555 und Ch-55 sowie 18 von 24 Kamikaze-Drohnen ab. Dennoch starben nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens zwei Menschen und sieben weitere wurden in der Region Cherson im Süden verletzt.

Ein 72-jähriger Mann starb bei einem russischen Luftangriff in der gleichnamigen Regionalhauptstadt Cherson. Ein weiterer sei verletzt worden, sagte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Olexander Prokudin, auf Telegram. Eine weitere Frau wurde in einem nahegelegenen Dorf getötet. Auch in der Stadt Beryslaw östlich von Cherson wurden vier Menschen verletzt, nachdem eine russische Drohne in der Nähe eines Busbahnhofs abstürzte. Auch im Donauraum an der Grenze zu Rumänien wurde nach Angaben des Militärs eine Erholungsanlage errichtet.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs wurden die Drohnen vom Osten der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim und vom russischen Westufer des Asowschen Meeres aus gestartet. Die Marschflugkörper wurden über der Zentral- und Westukraine abgefeuert. Der Feind wähle unterschiedliche Angriffsrouten, sagte Luftwaffensprecher Juri Ihnat im ukrainischen Fernsehen. Entlang dieser Anflugrouten gibt es nicht immer Luftverteidigungssysteme. Laut Ihnat setzten die Russen in der Nacht eine beispiellose Anzahl an Drohnen und Flugzeugen ein.

Explosionen in Sewastopol – Moskau meldet Drohnenabschüsse

Medienberichten zufolge kam es in der Hafenstadt Sewastopol auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim zu mehreren Explosionen. Das russische Verteidigungsministerium teilte jedoch lediglich mit: „Zwei ukrainische Drohnen wurden durch Flugabwehranlagen über dem südwestlichen Teil der Halbinsel Krim zerstört.“

Mehrere Telegram-Kanäle veröffentlichten Fotos, die einen Feuerschein über der Stadt zeigten. Anwohner berichteten von starkem Brandgeruch. Russland hat 2014 die ukrainische Halbinsel völkerrechtswidrig annektiert.

Nach Angaben des von Moskau ernannten Gouverneurs von Sewastopol, Michail Razvoshayev, wurden keine Infrastrukturobjekte getroffen. Die Hafenstadt ist auch Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Razvoshayev erklärte den Brandgeruch mit einem Rauchschutz, den die Marine als Sichtschutz gegen die Drohnen eingesetzt hatte.

Die Ukraine hat in den vergangenen Tagen mehrfach Ziele auf der Krim mit Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen. Unter anderem wurden eine Werft und zwei Kriegsschiffe beschädigt; einen Tag später wurde nach Angaben aus Kiew auch eine moderne S-400-Flugabwehreinheit zerstört. Russland hat den Verlust der S-400 noch nicht bestätigt.

Die ukrainische Luftwaffe meldet Fortschritte bei der Pilotenausbildung

Nach offiziellen Angaben nimmt die Ausbildung ukrainischer Piloten auf westlichen Kampfflugzeugen Fahrt auf. „Ich kann nur sagen, dass der Prozess jetzt ernsthaft im Gange ist“, sagte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ihnat, gestern im Fernsehen. Nähere Angaben könne er nicht machen, da viele westliche Länder ihr Engagement nicht öffentlich machen wollen. „Die Piloten trainieren und durchlaufen die Vorbereitung“, sagte er. Die jeweiligen Staatsoberhäupter gaben später bekannt, in welchen Ländern sie praktizierten.

Die Ukraine fordert seit Monaten westliche Kampfflugzeuge. Zusagen zur Lieferung von in den USA gebauten F-16-Kampfflugzeugen bestehen beispielsweise aus Dänemark, Norwegen und den Niederlanden. Darüber hinaus haben mehrere Länder erklärt, dass sie sich an der Ausbildung von Piloten beteiligen werden.

Bisher ist bekannt, dass in Dänemark bereits die ersten ukrainischen Kampfpiloten ausgebildet werden. Die ersten F-16 werden laut Kiew im Frühjahr 2024 an der Front eingreifen können.

Moskau bestätigt Gespräche mit Kim

Nach Kims Abreise aus Russland gestern gab Moskau einzelne Themen bekannt, die während seiner fünftägigen Reise durch den Fernen Osten des Landes besprochen worden seien. Besprochen seien Getreidelieferungen, der Bau einer Brücke über einen Grenzfluss und die Wiederbelebung einer Eisenbahnlinie zu einem Hafen, teilte Russlands Minister für Umwelt und Bodenschätze Alexander Kozlov gestern auf seinem Telegram-Kanal mit. Auch die Wiederaufnahme des regulären Flugverkehrs zwischen den beiden Ländern war im Gespräch. Für November ist in Pjöngjang ein Treffen auf Regierungsebene geplant.

Während seiner Reise durch Russland traf sich Kim auch mit Kremlchef Wladimir Putin und zeigte großes Interesse an der Luft- und Raumfahrttechnik seines großen Nachbarn. Putin hatte auch vom Potenzial für den Ausbau der militärisch-technischen Zusammenarbeit gesprochen.

Experten gehen davon aus, dass Nordkorea Artilleriemunition und Raketen für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine liefern könnte. Im Gegenzug soll ein Transfer moderner russischer Militärtechnologien im Gespräch sein. Pjöngjang ist besonders an Raketen- und Nukleartechnologie interessiert – auch wenn Putin versicherte, dass Russland sich an die anhaltenden Sanktionen des UN-Sicherheitsrats halten werde. Über eine Einigung im militärischen Bereich gab es keine offiziellen Informationen.

Was heute wichtig ist

Der russische Außenminister Sergej Lawrow empfängt seinen chinesischen Kollegen Wang Yi zu Gesprächen in Moskau. Nach Angaben der Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Sacharowa, werden unter anderem die Ukraine sowie Stabilitäts- und Sicherheitsfragen im asiatisch-pazifischen Raum besprochen.