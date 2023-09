Kiew

Seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als 18 Monaten haben die ukrainischen Grenzschutzbeamten nach eigenen Angaben mehr als 20.000 Wehrpflichtige an der Flucht aus dem Land gehindert. „Insgesamt haben die Grenzschützer seit dem 24. Februar letzten Jahres rund 14.600 Menschen festgenommen, die die Ukraine illegal verlassen wollten“, sagte Grenzschutzsprecher Andrij Demtschenko im Nachrichtenfernsehen. Zudem wurden rund 6.200 Männer mit gefälschten Ausreisegenehmigungen erwischt.

Viele Ukrainer versuchen, sich dem Militärdienst zu entziehen. Demtschenko sagte, dass Flüchtlinge vor allem an der „grünen Grenze“ zu Rumänien und der Republik Moldau aufgegriffen würden. Dabei geht es vor allem um Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Die Behörden hatten bereits mitgeteilt, dass allein im Fluss Tyssa (Theiss), der die Ukraine von Rumänien und Ungarn trennt, mindestens 19 Männer ertrunken seien. Einige erfroren auch auf der Flucht über die Karpaten.

Zu Beginn des Krieges wurde eine Generalmobilmachung angeordnet, die auch ein Ausreiseverbot für Wehrpflichtige im Alter zwischen 18 und 60 Jahren beinhaltete. Nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat waren jedoch mehr als 650.000 ukrainische Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren im Einsatz 64 sind in den 27 EU-Ländern sowie in Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein als Flüchtlinge registriert.

Die ukrainischen Behörden erwägen die Auslieferung illegal ausgewanderter Wehrpflichtiger aus der EU und anderen Ländern. Der Verkauf von Wehrdienstbefreiungsdokumenten boomt in der Ukraine. Nach einer von Präsident Wolodymyr Selenskyj angeordneten Razzienwelle mit Festnahmen in den Wehrpflichtämtern liegt der Preis für solche Papiere nach Angaben der Justiz inzwischen bei mehr als 10.000 Euro.

Selenskyj versichert den Soldaten neue Ausrüstung

Nach seinem Besuch bei den Truppen in den umkämpften Regionen Donezk und Saporischschja versprach Selenskyj den Soldaten erneut neue Ausrüstung. „Es wird neue Lieferungen geben“, sagte das Staatsoberhaupt in einer Videobotschaft. Er erzählte von seinen Gesprächen mit Kommandeuren und Militärärzten während seiner Reise nahe der Front. Demnach besuchte Selenskyj 13 Brigaden.

Er wird die Forderungen der Soldaten an Generäle, Regierungsbeamte und Verantwortliche für internationale Beziehungen übermitteln. Details nannte er nicht. Am Vortag hatte Selenskyj gesagt, dass in den Gesprächen auch die unzureichende Personalausstattung einiger Kampfeinheiten und der Mangel an bestimmten Munitionsarten angesprochen worden seien. Darüber hinaus ging es um den Bedarf an Drohnen und Waffen zur Abwehr feindlicher Drohnen sowie um logistische Fragen.

Seit Monaten führt die Ukraine eine Gegenoffensive zur Befreiung ihrer von Russland besetzten Gebiete. Dazu gehören neben den Regionen Saporischschja und Donezk auch Cherson und Luhansk. Zudem soll die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim zurückerobert werden.

Bei der Abwehr russischer Angriffe ist die Ukraine vor allem auf westliche Waffen und Munition, darunter auch Lieferungen aus Deutschland, angewiesen. In der Hauptstadt Kiew waren am frühen Morgen Explosionen von Flugabwehrraketen zu hören. Über Schäden und Opfer war vorerst nichts bekannt.

Tote bei neuen Angriffen auf Kiew und Odessa

Nach offiziellen Angaben ist bei neuen russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen auf Kiew und die Region Odessa in der Südukraine eine Person getötet worden. „Ein Mitarbeiter einer Farm wurde schwer verletzt und starb im Krankenhaus“, sagte der Militärgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, gegenüber Telegram. Darüber hinaus kam es auch zu erheblichen Sachschäden durch erneute Einschläge in den Hafenanlagen des Bezirks Izmail.

In Kiew hingegen verlief der Angriff weitgehend mild. Ein Einsatz in der Umgebung soll durch herabfallende Raketentrümmer in Brand geraten sein. Die Flammen seien am Morgen gelöscht worden, teilte der Zivilschutz auf Telegram mit.

Hersteller: Mehr als 100 Abschüsse mit dem Luftverteidigungssystem Iris-T

Nach Angaben des Herstellers hat das moderne deutsche Luftverteidigungssystem Iris-T mehr als 100 Luftangriffe in der Ukraine abgewehrt, darunter solche mit Marschflugkörpern und Drohnen. „Wir haben eine Tötungsrate von fast 100 %, das meldet uns das ukrainische Militär“, sagte Harald Buschek, Geschäftsführer des Herstellers Diehl Defence. Bisher habe es „über 100 erfolgreiche Tötungen“ gegeben, sagte er.

Zwei der Anlagen habe die Bundesregierung bisher der Ukraine überlassen, ein weiteres werde „in Kürze“ ausgeliefert und vier weitere sollen später folgen, sagte Buschek. Das System „rettet dort jeden Tag Leben“, sagte Luftwaffenchef Ingo Gerhartz mit Blick auf den Einsatz in der Ukraine.

Nach Angaben des Herstellers ermöglicht das Luftverteidigungssystem Iris-T SLM den Schutz vor Angriffen durch Flugzeuge, Hubschrauber, Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen. Es kann auf Ziele in einer Höhe von bis zu 20 Kilometern und einer Entfernung von 40 Kilometern schießen. Es wird also eine Art Schutzschirm über eine Fläche gespannt. Von der Reichweite her könnte eines der Systeme beispielsweise eine mittelgroße Stadt wie Nürnberg oder Hannover schützen. Deutschland hat sechs der Luftverteidigungssysteme für den Eigenbedarf bestellt. Der erste soll im kommenden Jahr an die Bundeswehr ausgeliefert werden.

Was am Mittwoch wichtig sein wird

Nach der Entlassung von Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov wird an diesem Mittwoch in Kiew die Ernennung des designierten Nachfolgers Rustem Umerov erwartet. Die Aufgabe des derzeitigen Leiters des Fonds für Staatsvermögen wird vor allem darin bestehen, gegen Korruption im Militär vorzugehen und internationale Verbündete – wie vor ihm Resnikov – davon zu überzeugen, die Ukraine weiterhin mit Waffen und Munition zur Bekämpfung der russischen Invasion zu versorgen.