Tag 623: Lettland meldet einen Luftunfall. Der EU-Beitritt gewinnt an Dynamik. Alle Infos im Newsblog.

Ukraine: Das erste gepanzerte Fahrzeug überquert den Dnipro

4.30 Uhr: Die Ukraine scheint weiterhin Fortschritte beim Ausbau ihrer Brückenköpfe am linken Ufer des Flusses Dnipro zu machen. Nachdem mehrere Soldaten wochenlang dort festsaßen, soll nun erstmals ein gepanzertes Fahrzeug über den Fluss gebracht worden sein. Das sollen Drohnenaufnahmen zeigen, wie die Kyiv Post berichtet. Demnach wurde ein Infanterie-Kampffahrzeug BTR-4 mit einem Amphibienfahrzeug auf die weitgehend russisch besetzte Flussseite gebracht. Laut dem American Institute for War Studies hätten russische Quellen behauptet, die ukrainischen Streitkräfte hätten sogar mehrere gepanzerte Fahrzeuge an das östliche (linke Ufer) Ufer der Oblast Cherson verlegt.

Vor einigen Tagen ließ die Ukraine weitere Soldaten verlegen und griff das Hauptquartier der russischen Dnipro-Truppen an.

Bericht: Von der Leyen präsentiert positive EU-Bewertung der Ukraine

4:01 Uhr: Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Brüssel eine positive Bilanz der Reformfortschritte des Landes vorlegen. Außerdem ist geplant, den Regierungen der EU-Staaten offiziell die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zu empfehlen.

Dementsprechend geht die EU-Kommission davon aus, dass ausstehende Reformschritte von der Ukraine in kurzer Zeit abgeschlossen werden können und kein Grund sind, die grundsätzliche Entscheidung über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zu verschieben. Die Zustimmung der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten könnte somit, wie von der Regierung in Kiew erhofft, beim EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember erfolgen.

Lettland: Russland ist in den Luftraum eingedrungen

23:15 Uhr: Lettland hat Russland vorgeworfen, mit einem Flugzeug illegal in seinen Luftraum einzudringen. Das nicht näher bezeichnete Flugzeug sei am 6. November nahe der lettisch-russischen Grenze über das Territorium des baltischen EU- und NATO-Mitglieds geflogen, teilte das Verteidigungsministerium in Riga am Dienstagabend mit.

Nach dem illegalen Grenzübertritt sei das Flugzeug auf russisches Territorium zurückgekehrt, heißt es in der Erklärung. Das Außenministerium in Riga berief wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte ihm eine Note.

Als Reaktion auf die festgestellte Luftraumverletzung wurden „notwendige Maßnahmen ergriffen, um jede Bedrohung für die Sicherheit Lettlands abzuwenden“, heißt es in der Erklärung weiter. Auch an die NATO seien „operative Informationen“ übermittelt worden. Es wurden keine Angaben gemacht.

US-Sprecher: Die Entscheidung über die Verhandlungen liegt bei der Ukraine

22:23 Uhr: Das US-Außenministerium hat Berichte zurückgewiesen, wonach die USA die Ukraine gebeten hätten, an Friedensgesprächen mit Russland teilzunehmen. Der stellvertretende Sprecher Vedant Patel machte dies deutlich. „Alle Verhandlungen … liegen in der Verantwortung der Ukraine“, sagte Patel gegenüber Reportern. NBC News hatte berichtet, dass US-amerikanische und europäische Beamte hinter den Kulissen Gespräche mit der ukrainischen Regierung über mögliche Verhandlungen mit Russland geführt hätten. Quellen teilten NBC News mit, dass die Gespräche mögliche Zugeständnisse der Ukraine beinhalteten.

Die Ukraine richtet ein zweites Kriegsgefangenenlager ein

19:26 Uhr: Aufgrund der großen Zahl russischer Kriegsgefangener hat die Ukraine mit der Errichtung eines zweiten Lagers für sie begonnen. „Parallel dazu wird daran gearbeitet, ein weiteres Lager vorzubereiten“, teilte die Regierungsorganisation „Ich will leben“ am Dienstag per Telegram mit. Begründet wird dies mit der mangelnden Motivation russischer Soldaten, die sich freiwillig ergeben und in Gefangenschaft gehen würden. Zudem kam es seit August nicht mehr zu einem Gefangenenaustausch mit der russischen Seite.